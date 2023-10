Leuchtende Traumpfade im BlüBa

Wenn die Dunkelheit sich über das Blühende Barock legt, wird es normalerweise still im Park. Noch bis zum Saisonende am 3. Dezember verwandelt sich die Dauergartenschau stattdessen mit Einbruch der Dunkelheit in einen leuchtenden Traumpfad, der mit stimmungsvollen Illuminationen die Besucher in den Bann zieht.

Startend auf dem Aussichtspunkt auf der Nordseite des Schlosses, mit Blick zum Schloss Favorite, wird ein ca. 1,5 Kilometer langer Weg ganz neu inszeniert. Der barrierefreie Einbahnweg geht über die Barocke Broderie im Nordgarten, durch die Kürbisausstellung, die natürlich in das Konzept mit einbezogen und ebenfalls in illuminierter Form erlebbar ist, weiter in den Unteren Ostgarten, durch die Vogelvoliere in den Oberen Ostgarten, vorbei am Historischen Aquädukt des Parkcafé zum Historischen Weinberg, dem Schlüsselesee und entlang der Platanenallee zurück zum Eingang am Hinteren Schlosshof. Ins Dunkel getaucht wirkt das Gelände geheimnisvoll. Die raffinierte Inszenierung von Licht, Soundcollagen und anderen Effekten wie aufziehendem Nebel oder schimmernden Seifenblasen lässt Besucher für einige Zeit wie durch eine magische Traumwelt wandeln. Die zum Teil beleuchteten Kürbisse der Kürbisausstellung erinnern dabei an fantastische Wesen, kaum wiedererkennbar bei Tageslicht. Die Leuchtenden Traumpfade sind ein familientaugliches Konzept.

Die Inhalte legen Wert auf ein emotionales Erleben ohne überladene oder intellektuelle Inszenierungen, allerdings auch ohne lapidare Effekthascherei und Beliebigkeit. Der Grundgedanke ist, bestehende Landschaftselemente und Landschaftsarchitektur verfremdet und manchmal mit einem kleinen Augenzwinkern neu erlebbar zu machen. So wird Staunen, Schmunzeln oder Nachdenken erzeugt und sicher auch Freude bereitet. Die Leuchtenden Traumpfade werden mit Nebelwelten, Wasserinstallationen, Illuminationen verschiedenster Art, akustischen Collagen und Lasereffekten eine einzigartige Abendstimmung in die Gärten bringen. Sie eröffnen neue Augen-»Blicke« und ungewohnte Perspektiven. Die Besucher sind eingeladen zu einem gemütlichen Erlebnisspaziergang, bei dem sie den Park einmal anders sehen.

Leuchtende Traumpfade

bis So. 3. Dezember, täglich ab Einbruch der Dunkelheit bis 21.30 Uhr, Blühendes Barock, Ludwigsburg,

alle Infos: www.blueba.de