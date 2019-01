× Erweitern Foto: privat Maskierungen

Im Wasserschloss Bad Rappenau wird am Sonntag, 20. Januar, um 17 Uhr die Ausstellung »Maskierungen« von Gudrun Brüne eröffnet. Die Begegnung mit der Welt der Masken, Puppen und Harlekins liefert Gudrun Brüne den Bildstoff, der in vielen Variationen in ihren Bildern zu finden ist.

»Maskierungen« von Gudrun Brüne

Wasserschloss Bad Rappenau, Sonntag, 20. Januar, 17 Uhr

www.badrappenau.de