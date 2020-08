Unter dem Motto »Einblick Museum!« werden erstmalig alle Öhringer Museen kostenfrei ihre Tore den Besuchern zum 1. Öhringer Museumstag am 13. September öffnen.

Am Tag der Öhringer Museen gibt es viel zu entdecken, denn nur was man weiß oder gezeigt bekommt, kann man wirklich wertschätzen. Zum Teil noch nie gezeigte Ausstellungsstücke erzählen spannende Geschichten. Wer alle Museen an diesem Tag besucht, nimmt zudem an einer attraktiven Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es ein Exemplar von »Öhringen einst und jetzt« von Renate Rau-Meier (1. Preis), ein großes Badetuch mit dem Öhringer Logo (2. Preis) und ein Regenschirm mit »Hamballe« (3. Preis).

Abtauchen in faszinierende Ozeantiefen heißt es im Meeresmuseum in Öhringen-Cappel, das in diesem Jahr sein 25jähriges Jubiläum feiert. Die private Tauch- und Sammelleidenschaft hat einen über 44.000 Stücke zählenden Schatz an seltenen Muscheln, Schnecken, Krebsen, Korallen und gruseligen Haigebissen zusammengetragen. Museumsinhaber Kurt Kreipl erwartet die Besucher mit einer »Spezialführung«. Führungen zu jeder vollen Stunde von 11 bis 16 Uhr.

Werkstatt Pflaumer

Die kleine, etwas versteckt in der Schulgasse liegende Werkstatt Pflaumer war von 1882 bis 1992 über drei Generationen in Betrieb. Emil Pflaumer führte die Werkstatt bis zu seinem Tod im originalen Zustand, wie er sie von seinem Vater übernommen hatte. Nach dem Tod von Emil Pflaumer 1992 blieb die Werkstatt glücklicherweise stillgelegt und unberührt erhalten. Die Töchter Linde und Heide verkauften sie 1993 unverändert an die Stadt Öhringen. Auf diese Weise konnte ein einzigartiges Kulturdenkmal erhalten bleiben, ein Stück berufliches Alltagsleben. Nicht bestimmte Einzelteile und Exponate bilden den Denkmalcharakter, sondern das Ensemble im Ganzen. In der Werkstatt wurden alle Arten von Messern geschmiedet, geschliffen, repariert, aber auch Waffen repariert und bearbeitet. Am Tag der Öhringer Museen ist die Werkstatt von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Transmission läuft, Kinder können einen Schleifstein per Hand drehen oder testen wie ein Amboss klingt. Von 14 bis 17 Uhr sind weitere Vorführungen geplant.

Weygang-Museum

Das Weygang-Museum geht zurück auf den Zinngießermeister und erfolgreichen Zinnfabrikanten August Weygang (1859-1946), der mit seiner Stiftung ein Museum »für alle Zeiten« verfügte. Beim Gang durch das Museum kann der Besucher in den ehemaligen Wohnräumen und in den Vitrinen Leben und Sammelfreude des bedeutenden Öhringer Ehrenbürgers nachempfinden. Zinnkunst und Volkskunst verschiedener Epochen sowie Dokumente und Objekte zur Geschichte der Stadt versprechen eine lohnende Stunde im Museum. Der Römerkeller im Untergeschoss lädt Geschichtsinteressierte ein. Öhringen – Vicus Aurelianus mit seiner bedeutenden Lage am Weltkulturerbe Limes ist hier mit römischen Fundstücken vertreten und bietet zusammen mit dem Limescontainer im Garten des Museums eine geschichtliche Bereicherung. Das Weygang-Museum zeigt die Sonderausstellung »Millefiori« (ital. »Tausend Blumen«).

Motor- und Glasmuseum

Das von Herrn Paul Heyd geschaffene Motor- und Glasmuseum Öhringen gibt es seit 1980. Sein Schwerpunkt bildet eine Sammlung hochklassischer Sport- und Tourenwagen zahlreicher Fabrikate aus der Zeit von 1940 bis 1960. Eine Sammlung von mehr als 100 Motorrädern der 50er und 60er Jahre von Adler bis Zündapp schließt sich an. Die letzte Liebe von Herrn Paul Heyd galt der Europäischen Glaskunst von 1950 bis 2000 von internationalen Künstlern und Designern. Objekte von faszinierender gestalterischer Kraft. Vielfältige Techniken und Entwicklungen sind anhand von etwa 300 Ausstellungsstücken dargestellt. Neben reinen Lampen- oder Ofenglasarbeiten geben formgeschmolzene, sandgestrahlte, matt geätzte sowie bemalte Stücke dem Besucher Einblicke in die faszinierende Welt moderner Glaskunst. Das Museum ist ein Kleinod für Kenner, eine wahre Schatztruhe: Eine Emailleschilder-Galerie wertvollster Exponate, kultige Musikboxen, Mode und Accessoires der 50er Jahre, Fotoapparate (von Agfa bis Zeiss) und vieles mehr gibt es hier zu entdecken.

In allen Museen sind die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten.

Tag der Öhringer Museen

So. 13. September, 11 bis 17 Uhr

Teilnehmende Museen:

Meeresmuseum, Werkstatt Pflaumer, Weygang-Museum, Motor- und Glasmuseum Öhringen

www.oehringen.de