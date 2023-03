Pergamon – Panorama der antiken Metropole von Yadegar Asisi eröffnet in Pforzheim

Mit PERGAMON kommt nach ROM 312 und GREAT BARRIER REEF das dritte Werk des Künstlers nach Pforzheim. Am Samstag, 18. März 2023 eröffnet das Panorama zur antiken Stadt Pergamon im ehemaligen Gasspeicher im Enzauenpark. Am Freitag, 17. März fand die offizielle Pressekonferenz statt.

Die Ausstellung ist das Ergebnis einer einzigartigen Kooperation zwischen der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin und Yadegar Asisi. Im Mittelpunkt steht das über 3.500 m2 große Riesenrundgemälde von Yadegar Asisi, was Stadt und Gesellschaft Pergamons in einem begehbaren Kunstraum verdichtet und lebendig werden lässt. In dem begleitenden Ausstellungsrundgang verknüpfen Installationen, Exponate und Reproduktionen aktuellen Forschungsstand mit der Arbeit eines zeitgenössischen Künstlers.

Das 32 Meter hohe und 111 Meter umfassende Panorama führt die Besucher*innen in das Jahr 129 n. Chr. und zeigt die antike Metropole in ihren lebendigen Facetten. Dargestellt wird die römische Zeit unter Kaiser Hadrian, der während der ausschweifenden Dionysos-Festspiele die Stadt besucht. Auf dem 300 Meter hohen Burgberg entfaltet sich der Blick über die Akropolis, monumentale Bauten und Tempel, eingebettet in die bergige Landschaft der heutigen Türkei. Höhepunkt ist der Pergamonaltar mit dem von Asisi künstlerisch vervollständigten Nordfries. Der Altar als eines der imposantesten rekonstruierten antiken Bauwerke begründet bis heute den Weltruhm des Pergamonmuseums in Berlin. Zudem geben detaillierte Szenen Einblick in die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen mit dem pulsierenden Alltagsleben der Metropole vor nahezu 2.000 Jahren.

Die Begleitausstellung thematisiert neben der antiken Stadtanlage mit der Akropolis auch den weltbekannten Pergamonaltar mit seinem berühmten Gigantenfries und zeigt ergänzende Werke von Yadegar Asisi wie Zeichnungen und Studien, die sich mit der Architektur, Skulpturen und der Stadtanlagen auseinandersetzen. Großformatige Installationen vermitteln die antike Architektur- und Bildhauerkunst und bilden ergänzend mit dem Panorama ein einmaliges Gesamtkonzept.

In dem eigens umgebauten Gasometer an der Enz werden seit Dezember 2014 die 360°-Panoramen von Yadegar Asisi gezeigt. Auf Initiative von Wolfgang Scheidtweiler vom Parkhotel Pforzheim gelang es, das historische Industriedenkmal zu sanieren und zu einem Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Kulturort umzunutzen.