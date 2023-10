»Rozbeh Asmani. All Our Colours« & »Made of Paper«: Zwei neue Ausstellungen im Museum Ritter

Die Soloschau »Rozbeh Asmani. All Our Colours« stellt die Arbeit von Rozbeh Asmani vor, der sich mit Farbmarken befasst, die beim Deutschen Patent- und Markenamt gemeldet sind. Als der junge Künstler zum Ende seines Studiums an der Hochschule in Leipzig ein eigenes kleines Massenmedium in Form einer Schokoladenfigur produzieren wollte, weigerte sich die Druckerei, die Verpackung aus Stanniolpapier in Lila zu drucken. Für Asmani wurde daraus der Anfang einer mittlerweile über zehn Jahre andauernden Recherche zu juristisch gesicherten Farben. Oft sind es Farbkombinationen, die für eine Marke stehen: Rot/Grün etwa hat sich Melitta gesichert. Blau/Rot/Gelb steht für Lidl. In seinen Colourmarks thematisiert Asmani auf erfrischende Weise den Zusammenhang von Farbe, Macht und Identität. Die Sammlungspräsentation »Made of Paper« führt die Vielseitigkeit von Papier als Werkstoff der Kunst vor Augen. Collagen, Scherenschnitte und Faltungen sind ebenso zu sehen wie gestaltete Papierobjekte sowie Exponate aus Papierprodukten des Alltags. Rund 60 Werke aus der Sammlung Marli Hoppe-Ritter und zwei installative Leihgaben zeigen den kreativen Umgang von über 40 KünstlerInnen mit dem facettenreichen Material. Es geht dabei vorrangig um Werke aus Papier und nicht um solche, die auf Papier entstanden sind. Den historischen Ausgangspunkt bilden Collagen von Vertretern der Avantgarde wie Alexander Rodtschenko und Kurt Schwitters. Ihre vor rund einhundert Jahren geschaffenen Klebebilder stehen beispielhaft für den Beginn einer Kunst, in der Papier nicht nur als Bildträger dient, sondern auch als eigenständiges Medium verwendet wird. alh

Rozbeh Asmani. All Our Colours & Made of Paper, bis So. 7. April 2024, Di. bis So. & Feiertage 11 bis 18 Uhr, Museum Ritter, Sammlung Marli Hoppe-Ritter, Alfred-Ritter-Str. 27, 71111 Waldenbuch, www.museum-ritter.de