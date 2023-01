Singer/Songwriter Christian Epp räumt ab

Vielen Musik-Fans ist Christian Epp eigentlich besser bekannt als Kopf der beliebten Sinsheimer Cover-Band „Fate“. Doch das könnte sich schon bald ändern, denn nun wurde Epp als Solo-Künstler mit dem Deutschen Rock & Pop Preis in der Kategorie „Singer-Songwriter“ ausgezeichnet. Wie sich das anfühlt, erklärt der 33-jährige gebürtige Sinsheimer im Interview mit MORITZ-Redakteur David Gerhold.

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Hast du das mittlerweile verarbeiten können? Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt mache ich schon so lange Musik und habe nun zum ersten Mal etwas gewonnen – das ist schon ein absolutes Highlight me

iner Karriere.

Was kannst du uns über dein Gewinnerlied „Pictures“ erzählen? Das Lied ist während Corona entstanden: alle Auftritte waren abgesagt, alle Locations waren geschlossen, es gab keine Live-Musik mehr. Mein Song handelt also inhaltlich davon, wie man sich in einer Bar trifft, mit der Kellnerin flirtet, dann mit dem Auto ein bisschen herumfährt und Fotos mit einer Polaroid-Kamera schießt – schlussendlich also einfach das Leben genießt. Das ist die ganze Intention des Liedes.

Wie hast du reagiert, als du von dem Gewinn erfahren hast? Auf der einen Seite war ich extrem stolz, auf der anderen Seite aber auch perplex (lacht). Ich sag’s hier ganz offen und ehrlich, da hab ich einfach überhaupt nicht mit gerechnet. Das ist wahrscheinlich ein Stück weit normal, denn in dieser Branche tendiert man gerne mal dazu, sein eigenes Licht etwas unter den Scheffel zu stellen. Ein Preisgeld als solches gab es zwar nicht, aber die Anerkennung gibt einem schon einen gewissen Stand in der Szene.

Wie würdest du jemandem deine Solo-Musik beschreiben, der noch nie von dir gehört hat? Radiotaugliche, neumodische Musik, die jeder hören kann – von 8 bis 80 Jahre alt. Das ist auch genau das, was ich machen will – ich bin kein Freund davon, mich in irgendeine Schiene hineinzuzwängen. Man soll meine Musik hören können, egal ob man Rapper oder Rocker oder Metaller ist.

Was kann man in diesem Jahr musikalisch noch von dir erwarten? Mit meiner Band Fate feiern wir dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum, da wird es also auf jeden Fall ein paar besondere Konzerte geben. Da sind wir aber grade noch in der Planungsphase. Ansonsten habe ich vor, ein weiteres Video zu einem neuen Lied von mir auf meinem Youtube-Kanal herauszubringen.