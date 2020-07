Skulpturen im Blühenden Barock

Ab Samstag, 4. Juli, gastiert die beliebte Sandkunst-Ausstellung zum vierten Mal im Ludwigsburger Schlossgarten. Bis zum 27. August können die Besucher eindrucksvolle Figuren aus Sand bestaunen. Ein Wal, ein Pfau und viele andere – insgesamt 14 Skulpturen zum Thema Tierwelt, werden dieses Jahr in größeren Abständen in dem weitläufigen Gelände zu entdecken sein.

Impressionen der Sand-Skulpturen von 2019

Aus mehreren hundert Tonnen Sand entstehen unter der künstlerischen Leitung des Sandkunst-Profis Jeroen van de Vlag insgesamt 14 Figuren zum Thema Tierwelt. Drei davon werden erst im Laufe der Ausstellung geschnitzt. »So wird sich das Gesicht der Ausstellung immer wieder verändern«, freut sich Alisa Käfer vom Organisationsteam der Sandkunst. »Bis Ende August können die Besucher immer wieder bei der Entstehung dabei sein.« Neben Jeroen van de Vlag aus der Schweiz zählen Anique Kuizenga und Charlotte Koster aus den Niederlanden und der Berliner Bouke Atema zum Künstlerteam.

Aufgrund der aktuellen Lage, wurden sowohl die Standorte der Sandfiguren als auch die der gastronomischen Einrichtungen in diesem Jahr verändert. »Ein weitläufiger Rundweg soll es unseren Besuchern möglich machen, überall genügend Abstand zu halten«, erklärt Käfer. »So werden wir in diesem Jahr drei verschiedene Gastronomiekonzepte haben.« Und auch im Bereich der Barocken Broderie gibt es eine tolle Wiese im Schatten der riesigen Platanen mit wunderschönem Ausblick und bequemen Liegestühlen zum Entspannen und Wohlfühlen. »Wir wollen gerade auch in diesem Jahr das Gefühl des ‚Urlaubs zuhause‘ transportieren«, freut sich Käfer. »Deshalb gibt es auch wieder große Sandkästen und an den Wochenenden für Kinder die Möglichkeit, bei der Sandmalerei selbst zu Künstlern zu werden.«

Auch nach der Arbeit kann ein Besuch der Sandkunst noch Urlaubsgefühle wecken. Bei gutem Wetter gibt es deshalb bis etwa 20 Uhr leckere Snacks und kühle Getränke, sodass der Tag bis in die frühen Abendstunden genossen werden kann.

Mit den Füßen im Sand, der Sonne im Gesicht und dem Blick auf die wunderschönen Sand-Skulpturen kommen die Besucher in Urlaubsstimmung und genießen den »Summer in the City«.

Sand-Kunst-Ausstellung 2020

Sa. 4. Juli bis Do. 27. August,

täglich 9 bis 18 Uhr, bei schönem Wetter bis ca. 20 Uhr, weitere Informationen:

www.sandkunst-ludwigsburg.de