Stadt.Land.Wort: Literaturtage in Schwäbisch Gmünd

Unter dem Motto »Stadt.Land.Wort« wird das Programm für vier Wochen die Schwäbisch Gmünder Kulturszene bestimmen. Sichtbar werden die Literaturtage nicht nur durch Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Mitmachaktionen, Theater und hochkarätige Gäste. Die Innenstadt wird mit Fahnen geschmückt sein, auf denen Zitate von Autoren zu lesen sind, die zum Nachdenken und Schmunzeln anregen. An rund 30 Stationen über die Stadt verteilt können außerdem mittels QR-Code Gedichte, die von professionellen Sprechern eingesprochen wurden, angehört werden. Zur Eröffnungsfeier am 19. September im Kultursaal am Prediger durch Oberbürgermeister Richard Arnold, wird der Präsident des PEN Deutschland José F.A. Oliver, selbst vielfach ausgezeichnete Schriftsteller und Lyriker, einen Festvortrag halten. Am 23. September wird Rüdiger von Fritsch, 2014 bis 2019 Botschafter in Moskau und Autor der Spiegel-Bestseller »Russlands Weg« und »Zeitenwende« sein neues Buch »Welt im Umbruch: Was kommt nach dem Krieg?« besprechen. Am Tag der Deutschen Einheit wird Bernhard Schlink, Autor des weltweit bekannten und in über 50 Sprachen übersetzten Romans »Der Vorleser« nach Schwäbisch Gmünd kommen. Schlink war von 1988 bis 2006 Richter des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalens in Münster und wirkte nach dem Mauerfall an der Ausarbeitung einer Übergangsverfassung für die DDR mit. Anlässlich des Feiertags wird Schlink, dessen neuester Roman sich mit der deutsch-deutschen-Vergangenheit befasst, mit Michael Länge, Redaktionsleiter der Gmünder Tagespost, unter anderem der Frage nachgehen, ob die Distanz zwischen Ost und West zu überwinden ist. Das bunte Programm hält außerdem Veranstaltungen wie die Ladies Crime Night (30.9.), eine Whiskey-Verkostung mit Lesung (Whiskey & Crime, 13.10), einen Gesellschaftsspiel-Abend für Erwachsene (6.10.), viele musikalische Lesungen (unter anderem »PARIS – Werke von Rilke und Satie mit Marit Beyer und Olivia Trummer«, 15.10.), Theaterstücke und vieles mehr bereit. Zwei Ausstellungen werden im Rahmen der Literaturtage eröffnet: Das Schriftarchiv Ostwürttemberg stellt in der Bocksgasse seine Schätze von Autorinnen und Autoren aus der Region aus und die Ausstellung in der Galerie der Spitalmühle zeigt Bilder der Künstlerin Ildiko Leitz, die Gedichte von Rainer Maria Rilke künstlerisch darstellt. Auch Kinder und Jugendliche dürfen sich auf Programmpunkte bei denen das gesprochene, geschriebene, gemalte oder getanzte Wort im Mittelpunkt steht freuen: Vom Bilderbuchspaß in der Stadtbibliothek über Mitmach-Lesungen und Manga-Workshop bis zum Kindertheater ist einiges geboten. Das vollständige Programm, Details zu den Veranstaltungen und Informationen zu Tickets sind auf www.literaturtage-gd.de abrufbar.

Foto: Gaby Gerster, Diogenes Verlag

40. Baden-Württembergischen Literaturtage in Schwäbisch Gmünd

29. September bis 29. Oktober

www.literaturtage-gd.de