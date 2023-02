Thomas Achter: Letzte Werke in Langenburg

Thomas Achter war ein ausdrucksstarker Maler und in seinem künstlerischen Schaffen kompromisslos. Intensive Farben und kraftvolle Pinselstriche, insbesondere mit Ölfarbe auf Leinwand, machen den Wiedererkennungswert von Achters Arbeiten aus. Er studierte an der Kunstakademie Stuttgart Freie Graphik und war seit 1999 Künstlermitglied im Hohenloher Kunstverein. Seit 1984 bis zu seinem unerwarteten Tod im April 2022 arbeitete Thomas Achter in seinem Atelier in Schwäbisch Hall. Die Ausstellung »Letzte Werke« zeigt Ölbilder, Papierarbeiten und Radierungen aus den letzten 5 Jahren. Die Eröffnung der Ausstellung findet am 19. März im Hofratshaus in Langenburg statt.

ab 19.03.23., Hohenloher Kunstverein, Hofratshaus , Schloß 12, Langenburg,

hohenloherkunstverein.de