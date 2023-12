Tickets als kreative Geschenkidee

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und mit ihr kommt die Herausforderung, das perfekte Geschenk für Ihre Lieben zu finden. Anstatt sich in der Flut von traditionellen Präsenten zu verlieren, warum nicht etwas Außergewöhnliches verschenken? Tickets für besondere Veranstaltungen sind eine kreative Geschenkidee, die nicht nur Materielles, sondern auch unvergessliche Erlebnisse bietet.Tickets ermöglichen nicht nur dem Beschenkten, sondern auch dem Schenker die Teilnahme an einem gemeinsamen Erlebnis. Das Schenken von Tickets kann somit zu wertvollen gemeinsamen Erinnerungen führen.

MORITZ-Leser können mit der MORITZ-Leseraktion Flex-Tickets für die Ausstellungen "KÖRPERWELTEN – Am Puls der Zeit“ in Stuttgart und "Klimt - The Immersive Experience" in Ludwigsburg erwerben.

"KÖRPERWELTEN – Am Puls der Zeit“ zeigt den menschlichen Körper in vielen Facetten und veranschaulicht seine Verwundbarkeit, aber auch sein Potenzial angesichts der Herausforderungen, die er im 21. Jahrhundert zu bewältigen hat. Bereits am ersten Wochenende war die faszinierende Anatomieschau von Plastinator Dr. Gunther von Hagens und Kuratorin Dr. Angelina Whalley ausgebucht und verzeichnete über 1.800 Besucher. Mehr dazu

»Klimt – The Immersive Experience« ist ein völlig neu konzipiertes Multimedia-Spektakel, das auf noch nie zuvor gesehene Art und Weise die weltberühmten Kunstwerke von Gustav Klimt (1862–1918) präsentiert: Die Gemälde werden mit Hilfe von aufwendigen Lichtinstallationen und Projektionen mehrfach vergrößert und an den Wänden der Präsentationsräume zum Leben erweckt. Meisterhafte Kunst trifft auf modernste Technik – eine Symbiose, die Klimts Genialität in ein neues Zeitalter tragen und unvergessen machen wird. Mehr dazu

Hier gehts den den Tickets für das perfekte Geschenk unter dem Baum.