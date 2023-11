Tutanchamun in Stuttgart

Seit über 100 Jahren ziehen die Mythen rund um Pharao Tutanchamun weltweit die Menschen in ihren Bann. Die Entdeckung des prunkvoll ausgestatteten, nahezu ungeplünderten Grabes des jungen Pharaos Tutanchamun am 4. November 1922 machte den britischen Archäologen Howard Carter über Nacht weltberühmt. Nun wird das alte Ägypten in Stuttgart neu auferstehen: »Tutanchamun – Das immersive Ausstellungserlebnis« kommt ab dem 6. Dezember als neues, digitales Multimedia-Highlight in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle und entführt die Besucher in das sagenumwobene alte Ägypten und dessen Geheimnisse.

Nach dem fulminanten Erfolg von »Monets Garten« bringen die Produzenten das nächste spektakuläre, immersive Ausstellungserlebnis in die Landeshauptstadt. Fast genau 100 Jahre nach dem Sensationsfund der ägyptischen Schatzkammer wird auf 1.200 Quadratmetern Fläche die Welt der Götter und Pharaonen im alten Ägypten im Dezember in Stuttgart lebendig. Nahezu Hand in Hand mit dem Kindkönig Tutanchamun – der Ikone des alten Ägyptens - tauchen die Besucher ein in eine Welt voller gottgleicher Herrscher, Weltwunder der Architektur, Grabkammern voller Gold und in einen geheimnisvollen Totenkult.

Das Multimedia-Highlight wurde im November 2022 in Madrid, Spanien, von »MAD - Madrid Artes Digitales« in ihrem digitalen Kunstzentrum »MAD« eröffnet und fand mit über 325.000 Besuchern in acht Monaten großen Anklang. Die Ausstellung wurde mit zahlreichen renommierten internationalen Preisen ausgezeichnet. Jelle de Jong, Produzent von Madrid Artes Digitales, zeigt sich hocherfreut: »Die Ausstellung in das Große Ägyptische Museum in Gizeh, nach Hamburg und jetzt nach Stuttgart zu bringen, ist ein Beweis für die universelle Anziehungskraft der Ausstellung und unser Engagement, kulturelles Erbe auf innovative und interaktive Weise zu präsentieren. Wir freuen uns darauf, diese unglaubliche Erfahrung mit dem Publikum weltweit zu teilen.« Dr. Nepomuk Schessl, Geschäftsführer Alegria Exhibition ergänzt: »Nach dem Erfolg von ‚Monets Garten“ in Stuttgart sind wir sehr stolz darauf, das digitale Multimediahighlight ‚Tutanchamun – Das immersive Ausstellungserlebnis‘ als nächstes spektakuläres, immersive Ausstellungserlebnis in die Landeshauptstadt zu bringen.«

Kaum ein Land fasziniert die Menschen so sehr wie das alte Ägypten. Die immersive Geschichte führt in eine faszinierende Zivilisation, die uns bis heute mit ihren im Wüstensand verborgenen und im Wasser des Nils zerfließenden Rätseln in ihren Bann zieht. Die Ausstellung entführt die Besucher in eine Zeit, in der die Götter des Pyramidenlandes erwachten, und lässt die imposanten Tempel des alten Ägyptens vor den Augen der Besucher beeindruckend wiederauferstehen.

Tutanchamun – Das immersive Ausstellungserlebnis

ab Fr. 8. Dezember bis 25. Februar, täglich 10 bis 21 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart,

alle Infos: www.stuttgartkonzert.de