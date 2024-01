Wegen großer Nachfrage verlängert: „KLIMT - The Immersive Experience“

Nach den großen Publikumserfolgen u.a. in Los Angeles, Brüssel, Wien und Barcelona entpuppt sich „KLIMT – The Immersive Experience“ nun auch bei der Deutschlandpremiere als absoluter Besuchermagnet! Rund 30.000 Tickets konnten die Macher des brandneuen Multimedia-Spektakels seit der Eröffnung Mitte November in Ludwigsburg verkaufen. Wegen dieser riesigen Nachfrage wird die Laufzeit der Ausstellung, die auf noch nie zuvor gesehene Art und Weise die weltberühmten Kunstwerke von Gustav Klimt (1862 – 1918) präsentiert, nun sogar bis zum 7. April 2024 verlängert!

Die Ausstellung hat in Ludwigsburg eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Die innovative Verschmelzung von Kunst und Technik, durch Lichtinstallationen und Projektionen, hebt die Genialität von Gustav Klimt auf eine neue Ebene. Die Bilder erwachen zum Leben, und die Besucher werden in eine Welt der Kunst und Imagination entführt.

"KLIMT - The Immersive Experience" setzt seinen internationalen Erfolgskurs fort und reiht sich dabei nahtlos in die Fußstapfen von "Van Gogh – The Immersive Experience", die Anfang des vergangenen Jahres (2023) in Ludwigsburg über 80.000 Kunstliebhaber in ihren Bann zog.

Die Verlängerung der Ausstellung bis April 2024 ermöglicht es noch mehr Kunstenthusiasten, in die Welt von Gustav Klimt einzutauchen und die einzigartige Verbindung von Kunst und Technologie zu erleben. Die Tickets für die verlängerte Laufzeit sind ab sofort erhältlich, und es empfiehlt sich, diese Gelegenheit nicht zu verpassen. Bei "KLIMT - The Immersive Experience" in Ludwigsburg erleben die Besucher eine unvergessliche Reise durch die Meisterwerke eines der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts.

Erwartungen mehr als Erfüllt: 91 Prozent der Besucher sind begeistert

91 Prozent der Besucher geben an, dass Ihre Erwartungen erfüllt oder übertroffen wurden. Auf allen Kanälen loben die Besucher die Ausstellung und die kulturelle Vielfalt, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

„Einmalig, fantastisch... Sehr empfehlenswert für jeden Kunstliebhaber..“ (Beata Wöhrstein)

„Neue, moderne und ungewöhnliche Präsentation. Sehr gute biographische Angaben und Erklärung der Werke von Gustav Klimt. Man wird regelrecht verzaubert und der Raum am Ende der Ausstellung ist magisch! Wir waren begeistert! Unbedingt anschauen!“ (Elisabeth Brand)

„Tolle Ausstellung mit genialer Multimedia Umsetzung, die dem Werk von Klimt sehr entspricht. Gegen Aufpreis von 3€ auch noch einen Part mit VR Brille, was sich lohnt.“ (Martin Gruenitz)

"Das Interesse an unserer Ausstellung übertrifft unsere Erwartungen, und die positiven Rückmeldungen der Besucher erfüllen uns mit Freude", äußert sich Edgar Braune von der Livemacher GmbH. "Klimt, als herausragender Künstler, verdient es, dass wir sein Leben und Werk in einer zeitgemäßen und innovativen Form präsentieren."

Der Mann hinter den Meisterwerken

Gustav Klimt, ein bedeutender Künstler der Moderne, war ein Multitalent - Zeichner, Lithograf, Dekorateur und mehr. In einem bescheidenen Umfeld aufgewachsen, schuf er Goldgemälde, Landschalsbilder und Zeichnungen, die seine Stilepoche prägten. "KLIMT - The Immersive Experience" gibt Einblicke in die Entstehungsgeschichten weltberühmter Kunstwerke, darunter das teuerste Gemälde Europas. Über 200 Werke Klimts werden gezeigt, begleitet von seiner Lebensgeschichte. Die Ausstellung führt den Besucher auch durch seine großen architektonischen Meisterwerke.

Die multimediale Lichtinstallation erweckt Klimts Werke zum Leben. Der Besucher taucht in die Kunst ein, erlebt virtuelle Illusionen hautnah. Überdimensionale Projektionen, begleitet von Musik, lassen die Gemälde und Gebäude lebendig werden. Die VR-Erfahrung am Ende des Rundgangs bietet einen tiefen Einblick in Klimts Leben. Der Besucher wird Teil seiner Blütezeit, taucht in Gold und Farben ein.

Kunst trifft mordernste Technik

"Immersive" beschreibt ein Eintauchen in eine fesselnde Erfahrung. Technologie schafft den Eindruck, Teil der dargestellten Umgebung zu sein. Innovative Beleuchtungsspezialisten haben diese einzigartige Technologie entwickelt. Bilder und Töne verschmelzen zu einer realen Illusion. 3D-Mapping-ProjekNonen lassen Grafiken, Bilder und Videos auf dreidimensionale Objekte projizieren.

Vorverkauf

Um die Besucherströme optimal lenken zu können, ist die Buchung eines Zeitfensters erforderlich. Mit dem Zeitfenster-Ticket ist der Zugang zur Ausstellung innerhalb des gebuchten Timeslots möglich, die Verweildauer ist dabei zeitlich unbegrenzt. Wer flexibel bleiben oder Tickets ohne zeitliche Bindung verschenken möchte, für den sind sogenannte Flex-/GeschenkNckets die richtige Alternative. Mit ihnen ist der Zugang zur Ausstellung innerhalb des gebuchten Monats jederzeit m.glich, sie sind jedoch nur in begrenzter Anzahl verfügbar.

Tickets sind unter www.klimt-experience.com sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei MORITZ und an der Tageskasse erhältlich.

Bilingual & barrierefrei: Texte in deutscher und englischer Sprache. Die Ausstellung ist rollstuhlgerecht