Ausstellung Zoo(un)logisch in Schwäbisch Gmünd

Der renommierte Strümpfelbacher Künstler Prof. Karl-Ulrich Nuss teilt seit Mitte Februar seine Werke in der Ausstellung »Zoounlogisch« vor. Die rund 30 tierischen, phantasievollen Zwitterwesen, irgendwo gefangen zwischen Mensch und Tier, aber auch die mysteriösen Tier-Tier-Hybride, haben Namen: so z.B. »Krokomann«, »Giraffer«, oder »Schlechse«. Sie sind typisch für den Künstler und seine kafkaesk-humorvollen Skulpturen. Schon in Frühwerken beschäftigte sich Nuss mit den Mischwesen. Sie regen den Betrachter dazu an nicht nur Fiktion und Realität, sondern auch die eigene Identität zu hinterfragen.

Karl-Ulrich Nuss »Zoo(un)logisch«, bis So. 7. Mai, Galerie im Prediger, Schwäbisch Gmünd

www.schwaebisch-gmuend.de