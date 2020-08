Das neue Team der MHP RIESEN

Kaum drei Monate sind vergangen, seitdem die MHP RIESEN Ludwigsburg mit der deutschen Vizemeisterschaft einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte errungen haben. Inzwischen ist viel passiert. Die Kaderplanung lief auf Hochtouren. Neben bekannten Namen aus der Bundesliga, können sich die Fans auch auf viele neue Gesichter aus Übersee und einige vielversprechende Talente freuen. Das Ziel ist natürlich auch in dieser Saison klar: Oben angreifen.

Hinter einem der größten Namen, die es in diesem Jahr in die Barockstadt gezogen hat, thront, mit 2,08 Metern Körpergröße, Yanni Wetzel. Der 24-Jährige Neuseeländer mit deutschen Wurzeln kommt von den San Diego Aztecs aus der nordamerikanischen College-Liga NCAA. Mit bärenstarken 11,6 Punkten pro Spiel war er für die 30:2-Bilanz der Kalifornier maßgeblich mitverantwortlich. Zum Start seiner Profi-Karriere möchte er in »Übersee« an diese Leistungen anknüpfen.

Unterstützt wird er dabei unter anderem von AJ Brodeur. Der 23-Jährige machte bei den Pennsylvania Quakers von sich reden und sicherte sich in diesem Jahr die Auszeichnung zum Spieler des Jahres in der Ivy League. Auch er tritt erstmals in seinem Leben in »Übersee« auf dem Parkett an. Und noch einen weiteren Amerikaner können die Fans in der nächsten Saison in Ludwigsburg begrüßen. Mit Barry Brown Jr. kommt ein absoluter Wunschspieler von Headcoach John Patrick nach Ludwigsburg. Der 26-Jährige Defensivspezialist konnte seine ungeheuren Qualitäten nicht nur in der NCAA, sondern auch in der G-League unter Beweis stellen.

Darüber hinaus werden bekannte Gesichter aus der Bundesliga in dieser Saison im Trikot der MHP-RIESEN auflaufen. So wird in Zukunft Rorman Polas Bartolo, auch bekannt als »El Ciclón«, für ordentlich Wirbel in der MHP Arena sorgen. Der 34-jährige ehemalige Fraport Skliner hat in der letzten Saison vor allem seine Qualitäten als exzellenter Verteidiger unter Beweis gestellt. Er soll als Ruhepol der überaus jungen und hungrigen Mannschaft fungieren. Mit Javontae Hawkins gelang zudem die Verpflichtung des Mannes, der am überraschend großen Erfolg der Hakro Merlins Crailsheim maßgeblich beteiligt war. Mit 16 Punkten pro Spiel sorgte der bullige US-Amerikaner für ordentlich Offensiv-Power auf dem Parkett.

Aus der ProA verstärkt darüber hinaus noch Adam Touray vom FC Schalke 04 Basketball die Defensive der Barockstädter. Der 2,06 Meter große Deutsche hat sich vor allem durch seine Einstellung bei den Tryouts einen Kaderplatz verdient. Komplettiert wird die erste Garde der MHP Riesen durch Combo-Guard Tre Demps, der aus Apulien nach Baden-Württemberg wechselt.

Natürlich ist nicht jeder Name gleich ein neuer. Das Erfolgstrainergespann aus John Patrick und Assistant Coach Josh King bleibt auch in der kommenden Saison zusammen. In der U19 übernimmt unterdessen Ex-Kapitän David Mcray das Amt des Headcoaches und soll die jungen Riesen zu weiteren Erfolgen führen. Besonders die Entwicklung von Neuzugang Ralph Honnou sollte dabei für ihn ein Fokus sein. Der als »Free Agent« aus München gewechselte 18-Jährige zeigte seine beeindruckenden Qualitäten beim Adidas Next Generation Tournament im Januar, wo er als flexibler Punktegarant beeindruckte.

Auf dem Parkett dürfen sich die RIESEN-Fans in Form von Johannes Patrick, Lukas Herzog und Jacob Patrick auf Spieler aus der eigenen Jugend freuen. Und auch der variabel einsetzbare Guard mit multiplen Spielmacher Fähigkeiten Jaleen Smith bleibt den Barockstädtern erfreulicherweise für eine weitere Saison erhalten. Mit so viel Qualität im Kader heißt es auch in der nächsten Saison für die MHP-RIESEN: Großes Wagen.

