MHP-Riesen Quintett kehrt vorübergehend in die Vereinigten Staaten zurück

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das Corona-Virus sind fünf Spieler der MHP RIESEN Ludwigsburg vorübergehend in ihr Heimatland zurückkehrt: Nach Khadeen Carrington und Cameron Jackson traten am Wochenende auch Nick Weiler-Babb, Tanner Leissner und Thomas Wimbush die Reise nach Nordamerika an.

Während der Spielbetrieb in der easyCredit Basketball Bundesliga seit knapp zwei Woche bis auf weiteres ausgesetzt ist, der Pflichtspielbetrieb entsprechend ruht und im Hintergrund zahlreiche Szenarien und Optionen geprüft werden, gibt es bei den MHP RIESEN Ludwigsburg unterdessen einige personelle Neuigkeiten: Gleich fünf Akteure des Tabellenzweiten haben die vorläufige Heimreise angetreten. Den Anfang machten im Laufe der vergangenen Woche Khadeen Carrington (Brooklyn, New York) und Cameron Jackson (Winchester, Virgina). Beide Akteure kamen mit dem Wunsch zur Rückkehr in die Vereinigten Staaten auf den Klub zu. „Selbstverständlich haben wir ihnen erlaubt zu ihren Familien zurück zu kehren. Die Verträge sind weiter gültig für den Fall, dass der Spielbetrieb doch wieder aufgenommen werden sollte“, kommentiert Vorstand Alexander Reil die Rückkehr der US-Amerikaner.

In den vergangenen Stunden folgten nun Nick Weiler-Babb (Arlington, Texas), Tanner Leissner (San Antonio, Texas) und Thomas Wimbush (Lorain, Ohio), die ebenfalls den Rückweg über „den großen Teich“ antraten, um in der Nähe ihrer Familien zu sein.