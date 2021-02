Ihre Geschichte ist weltberühmt, ihr Schicksal prägte eine ganze Generation: Nun startet die Serienadaption »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« von Constantin Television und Amazon Studios am 19. Februar exklusiv bei Amazon Prime Video. In acht Episoden erzählt die Amazon Original Serie die Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique vom Bahnhof Zoo als moderne Interpretation des weltbekannten Bestsellers. Die Serie folgt sechs Jugendlichen, die kompromisslos für ihren Traum von Glück und Freiheit kämpfen und dabei alle Probleme mit Eltern, Lehrern und anderen Spießern hinter sich lassen wollen. Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi) Axel (Jeremias Meyer) und Michi (Bruno Alexander) stürzen sich in die berauschenden Nächte Berlins – bis sie erkennen müssen, dass dieser Rausch sie in den Abgrund treiben kann.

»Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«, ab 19.02. auf Amazon Prime, www.amazon.de