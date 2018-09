CONNY CONRAD über sein Jubiläumsalbum 2018 - „The World Anthem“

Nun ist es so weit: „60 years on earth“ und davon „56 years with guitar“. Als ich mich dazu entschied, nach meinem letzten Soloalbum „I rock“ (2013) ein weiteres Soloalbum zu produzieren, da musste ich nicht lange überlegen um zu dem Entschluss zu kommen, diesmal noch weniger, bzw. so gut wie gar keine Rücksicht auf die Geschmacksempfindungen irgendwelcher „Formatapostel“ in den Medien zu nehmen sondern ganz und gar so intensiv wie möglich die Musik darzustellen, die mich ausmacht.

Da ich nun mit der Produktion schon seit einigen Monaten fertig bin und mittlerweile recht unbedarft und mit dem nötigen Abstand hören kann, muss ich sagen, dass ich mein Ziel, absolut authentisch zu klingen, erreicht habe.

Sicher hört man, dass das Album nicht in den 50er Jahren produziert wurde, aber dennoch hat es diese Schwebungen und Sounds, die durchaus als „zeitlos“ bezeichnet werden dürfen. Oft melancholisch, mal schnell, mal langsam, symphonisch und manchmal auch überraschend, aber trotz meiner zarten Prog-Ansätze bleibe ich immer melodisch und denke, mein Faible für Ohrwürmer und nicht gewöhnliche Gitarrenfiguren fernab langweilender Vivaldikopien ausgelebt zu haben.

So habe ich also 16 Titel mit einer Gesamtlänge von fast 77 Minuten in den letzten 5 Jahren komponiert, getextet, eingespielt, aufgenommen, gemixt und gemastert.

Das Feilen an den Details kostet Monate, aber es hat sich gelohnt, nicht zuletzt auch deshalb, weil ich im Bereich Gesang zwar alle Backgroundvocals eingesungen, aber die Leadvocals den besten Stimmen, die ich bekommen konnte, überlassen habe. Die Namen der beteiligten Sängerinnen und Sänger können sich also nicht nur sehen sondern vor allem auch hören lassen! Ich möchte sie deshalb kurz vorstellen: JULIAN DALLMANN. Er ist 12 Jahre alt, kommt aus Horb, singt in einem Kinderchor und war für „The World Anthem Part I“ zum ersten Mal im Studio. Er war hervorragend vorbereitet und hat das wunderbar gemacht.

JUGENDCHOR WURMLINGEN. Unter der Leitung von THOMAS SCHNECK begleiteten acht seiner Jungs den Julian in den Versen und in den Refrains. Auch sie haben klasse geübt und ihren ersten Studiotermin prima bewältigt.

GERD KANNEMANN. Mein Wegbegleiter seit Mitte der Neunzigerjahre und Frontmann der Gruppe CRIMESTOP. Eine lange Liste von gemeinsam produzierten Songs findet hier ihren vorläufigen Höhepunkt in den Titeln „Live your life today“ (als Single ausgekoppelt) und „The Light“. Unverkennbar „Kanne“, wie ihn seine Fans nennen.

RALF SCHEEPERS. DIE deutsche Metalstimme und Frontmann von PRIMAL FEAR, weltweit eine der angesagtesten Metalbands überhaupt. Er zeigt im Song „You´re not alone“, dass er auch mit etwas weicheren Tönen glänzend überzeugen kann. Selbst seine Hardcorefans, die eine härtere Gangart gewohnt sind, feiern hier begeistert seine Teilnahme.

SIMONE ROSSETTI. Der charismatische Sänger der italienischen Progrockband THE WATCH, bei deren aktuellem Album kein Geringerer als STEVE HACKETT (ex-GENESIS) mitspielte, wurde ursprünglich wegen seiner unglaublichen Ähnlichkeit mit der Stimme von

PETER GABRIEL bekannt, zumal „The Watch“ mit eigenen Genesis-Covern aus der „Gabriel-Zeit“ für Aufsehen sorgen. Ich bin mächtig stolz, ihn für den Titel „Lost Souls“ gewonnen zu haben. Für mich Gänsehaut pur.

MIKE ANDERSSON. Der schwedische Ausnahmesänger gab seine Powerstimme schon einigen bekannten Rockbands aus Schweden. Jeder Besucher der Schwedenrockfestivals kennt und liebt ihn. Aktuell ist er mit STROKKUR unterwegs und singt die Uptempo-Variante des Titelsongs „The World Anthem Part II“.

THOMAS GERST. Der Dortmunder Sänger der Band EXIT ist meine Neuentdeckung 2017! So war es für mich sofort klar, dass ich mit ihm nicht nur sein eigenes Debutalbum produzieren werde sondern dass er auch auf den Titeln „Living in danger“ und „My world“ zu hören sein wird. Ich bin stolz, diese Stimme entdeckt zu haben.

OVE BOSCH. Er spielt den Bass auf „You´re not alone“. Ich musste ihn einfach dabeihaben. Er war schon mit mir und meiner damaligen englischen Band DARK OCEAN unterwegs, spielte den Bass für meinen Song des Projekts für Kinderrechte „Rock for your children“, spielte schon mit PAUL GILBERT und fest mit WENDRSONN, wird aber, und da bin ich mir sicher, auch zukünftig wieder bei mir dabei sein. Ich liebe seinen Groove.

Vier weibliche Weltklassestimmen machen mein Album zu einem besonderen Hörerlebnis. Damen mit derartig begnadeten Vocals gibt es nicht von der Stange. Umso stolzer bin ich, sie hier vorstellen zu können:

BIANCA ROSA KLEVER. Die Powerstimme aus Remscheid singt bei der Band FACHWERK und wurde von mir schon letztes Jahr produziert. Nicht jeder kann den Titel „Pain inside“ so singen. Sie kann es und trifft uns in Mark und Bein. Wunderbar.

AMINJANA CORTÉS. Sie kommt aus der Gegend von Bremen, besitzt eine eigene Gesangsschule und veröffentlicht schon seit vielen Jahren Titel mit dem besonderen Flair ihrer Stimme. Sie verkörpert das Feinstoffliche in den hörbaren Schwingungen unserer Welt und demonstriert dies intensiv im Titel „The Gutter“. Oh ja, sie kann auch Gas geben. Insgesamt eine Bereicherung meines Albums, die ich nie missen möchte.

MICHAELA KUTI-MAIER. Auch sie führt eine eigene Gesangsschule, kommt aus Herrenberg und coacht viele meiner Nachwuchssängerinnen und Sänger, die zum ersten Mal bei mir Studioluft schnuppern. Michaela überzeugt auch schon seit langer Zeit immer wieder mit eigenen Songs und konnte bei „New sad song“ die Melancholie so ergreifend umsetzen, dass dieser Titel Dank ihrer Stimme zu den Highlights dieses Albums gehört.

RASHELLA. Sie wohnt nahe Freudenstadt und gab schon einigen Bands mit ihrer Stimme die besondere Note. Ich kenne sie von ihren tollen Veröffentlichungen (u. a. mit ARMIN SABOL, Ex-Gitarrist bei PETER SCHILLING) und musste sie unbedingt auf meinem Album haben. Es ist gelungen! Sie singt „The Bell“ so ergreifend, dass zumindest ich immer und immer wieder auf „repeat“ drücken muss. Für mich genial, dass sie dabei ist. Insofern ist es auch kein Wunder, dass ich mit ihr zukünftig weitere Songs produzieren werde.

Das Album „The World Anthem“ ist eine in sich geschlossene Sci-Fi-Endzeitstory, deren Inhalt durch die Songs in der Reihenfolge auf CD mahnen und zum Nachdenken auffordern soll. Das Ende der Geschichte wird durch das CD-Cover dargestellt: Wir sehen aus den Augen eines Beobachters auf einem fremden Planeten in scheinbar naher Entfernung die Erde. Warum das so ist, erfahren wir, wenn wir die CD konzentriert anhören. Ich wünsche allen viel Freude und viele unterschiedliche positive Empfindungen beim Hören meines Jubiläumsalbums zu meinem 60. Geburtstag: „THE WORLD ANTHEM“.