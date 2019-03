David Garrett kennt keine Grenzen

× Erweitern Foto: Pedro Becerra David Garrett

Einst gab Tom Hanks im Kino den »Verrückten mit dem Geigenkasten« – ein Remake des 70er-Jahre Klassikers »Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh« mit Pierre Richard. Kombiniert ergibt dies einen großen Blonden mit einem Geigenkasten – logisch führt bei dieser Assoziation kein Weg an David Garrett vorbei, dem zweifelsohne größten Pop-Geigen-Virtuosen unserer Zeit ... und blond ist er eben auch noch.

David Garrett kennt schon seit Anbeginn seiner Karriere keine musikalischen Grenzen: »Unlimited« ist von daher nicht nur ein passender Titel für die aktuelle Greatest-Hits-Tour des Pop-Stars mit der Violine, sondern auch eine Lebensphilosophie. Wer David Garrett kennt, der weiß, dass seine musikalische Kreativität grenzenlos ist. Damit fasziniert er seit über zehn Jahren weltweit Millionen von Fans. Durch diese Leidenschaft zur Musik hat er es geschafft, ein ganz neues Publikum nicht nur für Cross-Over, sondern auch für die Klassik zu begeistern.

Der Legende nach hat die Geschichte dabei ihren Ursprung in »Purple Rain«: Einige Wochen nach demtragischen Tod von Prince verfolgte David Garrett eine Wür-digung für den verstorbenen Musiker im Fernseh-en. »Ich mag den Song sehr und bin großer Prince-Fan, genau deswegen war es mir sehr wichtig, ihm meinen Respekt zu zollen und Purple Rain neu zu arrangieren. Also rief ich meinen Arrangeur John Haywood an und bat ihn, eine Instrumentalversion von ‚Purple Rain‘ einzuspielen.« John Haywood schickte ihm seinen Vorschlag am nächsten Tag zu und so wurde der Prince-Klassiker für David Garrett zum Ausgangspunkt für ein besonderes Experiment: »Eigentlich mochte ich die elektrische Geige nie besonders, aber als ich Johns Arrangement hörte, wusste ich sofort, dass nur dieses Instrument perfekt zu ‚Purple Rain‘ passen würde.« Also besorgte David Garrett sich eine E-Geige – und kreierte mit dem Instrument eine wesentliche Grundlage für die druckvolle Klangarchitektur seines neuen »Rock Sounds«.

Diese Geschichte ist nur ein Beispiel für die Experimentierlust eines außergewöhnlichen Musikers. Garrett ist ein Grenzgänger, ein Wandler zwischen den Welten. Schon immer war musikalische Neugierde eine wesentliche Triebkraft für ihn. Auch deswegen entwickelte er sich im Verlauf seiner langen Karriere zu einem herausragenden Geiger von Weltrang.

Nicht weniger als 16 Studioalben hat er seit 1994 veröffentlicht. Zwischen 2007 und 2015 verging kein Jahr ohne ein neues Multiplatin- oder Gold-Album. Auf den Werken dieser Zeit ließ Garrett alle Genregrenzen hinter sich. Er interpretierte zeitlose Klassiker der Rock- und Popmusik ebenso, wie er 2013 auf »Garrett vs. Paganini« das Werk des vielleicht größten Geigers aller Zeiten, Niccoló Paganini, würdigte und zuletzt auch als Komponist brillierte. »Ich freue mich unglaublich auf die kommenden Konzerte und möchte zusammen mit meiner Band meine Fans mehr denn je mitnehmen und begeistern. Gemeinsam mit meinem Publikum möchte ich die Musik und die letzten zehn Jahre feiern,« so Garrett.

Neben vielen neuen und neu arrangierten Stücken wird er Highlights der letzten zehn Jahre wie »Smooth Criminal«, »Nothing Else Matters«, »He’s a Pirate« oder „Thunderstruck“ auf die Bühne bringen. Einige Songs spielt er in neuem Arrangement und zum ersten Mal Unplugged. „Unlimited“ ist somit auch ein persönlicher Rückblick eines Künstlers, der mit Crossover-Interpretationen Musikgeschichte geschrieben und das Repertoire für die Geige revolutioniert hat.

Mittwoch, 15. Mai, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart,

www.stuttgart-live.de

