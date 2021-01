Die beliebte Kinderserie »Pingu« aus den 80er Jahren ist zurück. Im neuen frischen Gewand und mit altbewährtem Charme. In der ursprünglichen Trickserie aus der Schweiz bestand der junge lustige Pinguin aus Knete. Die neuen Abenteuer der japanischen Version von »Pingu in der Stadt« wurden am Computer animiert. In Deutschland wurde »PINGU« erstmals 1990 im ZDF ausgestrahlt.

»Pingu in der Stadt« Teil 1, ab 22.01. auf DVD, justbridge entertainment, www.justbridge.de