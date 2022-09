Landespolizeiorchester spielt Benefizkonzert in Pfedelbach

Am 15. Oktober 2022 gibt das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg um 19:30 Uhr in der Festhalle "Nobelgusch" in Pfedelbach zusammen mit dem Musikverein Pfedelbach, zu Gunsten des karitativen Vereins Help! - Wir helfen! e.V., ein Benefizkonzert.

Ab 18 Uhr kann man sich bereits mit einem Glas Sekt oder einem anderen Getränk auf den Abend einstimmen. Dazu werden kulinarische Speisen angeboten und gleichzeitig werden Informationen über die Vereinsarbeit geboten. Abgerundet wird der musikalische Abend durch den Pfedelbacher Musikverein, der bereits seit mehr als 40 Jahren sein Publikum begeistert.

Das Landespolizeiorchester gehört zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Deutschlands, welches an diesem Abend auf eine Reise durch die Welt der bekannten wie auch weniger bekannten Melodien einlädt.

Help!- Wir helfen ! hat seit seiner Gründung 2008 bereits über 1.500.000 Euro für medizinische Hilfe aufgewendet. Nach Katastrophen wie dem Taifun "Haivan" unterstützten sie Flutopfer durch Medikamentenlieferungen und schickten bereits medizinische Geräte nach Nigeria. Karten gibt es im Vorverkauf bis einschließlich Freitag den 14. Oktober für 15 Euro pro Person (20 Euro an der Abendkasse) an folgenden Vorverkaufsstellen:

Bürgerbüro Pfedelbach, Hauptstraße 17, 74629 Pfedelbach

Schnäppchenfundgrube/ DHL Shop, Kaiserstraße 1, 74629 Pfedelbach

Hohenlohe Zeitung, Bahnhofstraße 11, 74613 Öhringen

Bäckerei Kolb, Bitzfelder Straße 1, 74626 Bretzfeld

Weitere Infos zu Help! - Wir helfen! gibt es unter www.help-wirhelfen.de