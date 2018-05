Let’s Rock ‘n’ Roll - der Retro-Style der 50er und 60 Jahre hält Einzug in Sensapolis!

× Erweitern SENSAPOLIS GmbH

Böblingen/Sindelfingen. Nach der gelungenen Auftaktveranstaltung im Juni 2017 wird auch in diesem Jahr wieder durch die Nacht getwisted!

Oldtimer, Tattoos & Rock ’n‘ Roll – das alles und viel mehr wird die Sensapolis Rockabilly-Party am 16. Juni 2018 wieder unvergesslich machen.

Ab 20 Uhr startet im Außenbereich des Sensapolis, die kostenfreie Pre-Show, mit Oldtimer- und Vespa-Treff, coolen Drinks und einer großen Barbecue-Station. Um 21 Uhr wird der Rockabilly Marktplatz im Inneren von Sensapolis eröffnet. Hier versetzen Barbershops, Tattoo-Artist, Fashion Aussteller, u.v.m. in die Zeit der Rockabillies, Petticoats und Haartollen zurück. Ab 22 Uhr heizen den Gästen dann, ganz unter dem Motto „Let's rock 'n' roll“, original Rockabilly Bands und DJs, auf der Tanzfläche so richtig ein.

Mit dabei sind in diesem Jahr wieder „The Pinstripes“, die Kick-Ass Rockabilly Band aus Süddeutschland, die schon im letzten Jahr mit ihrer schweißtreibender

Bühnenshow überzeugt haben, neu dazu kommen „The Spikes“, ein seit 1993 bestehendes Rockabilly Trio und unterstützt werden die Livebands durch DJ Alfredo Amore & The Elvis One Man Show. Also macht euch schick und lasst euch in atemberaubenden Kulisse in die 50er- und 60er-Jahre zurückversetzen - eine Veranstaltung nicht nur für den Rock’n’Roll – Fan und Schallplattensammle! Ein Muss für alle 50er und 60er Jahre Fans!

Karten gibt es zum Vorverkaufspreis von 11 Euro im Sensapolis Onlineshop unter https://www.sensapolis.de/de/unternehmen/shop/ oder direkt im Park an der Empfangskasse. Am Tag der Party können die Tickets für 15 Euro an der Abendkasse erworben werden.