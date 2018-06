POWERWOLF - The Sacrament Of Sin

× Erweitern Foto: Napalm Records POWERWOLF 2018

Mit den bisherigen sechs Alben und unzähligen mitreißenden Live–Konzerten haben sich die Saarländer von POWERWOLF eine riesige Anhängerschar erspielt. Die drei letzten Tonträger waren jeweils in den Top 3 der Charts, davon zwei Tonträger auf Platz #1 – im Sommer veröffentlicht die Band, die dank ihrer spektakulären Shows zu den erfolgreichsten Liveacts im Bereich Rock/Metal zählt, ihr neues Album „The Sacrament Of Sin“ und geht dazu auf Tour.

Aufgrund der großen Nachfrage musste die Hamburg-Show bereits vor einer Weile von der Großen Freiheit ins Mehr! Theater hochverlegt werden. Nun wurde auch die München-Show am 9.11. von der Tonhalle ins deutlich größere Zenith hochverlegt.

Der orchestrale und teils doomig-düstere Metal-Sound der Band wird von einer spektakulären Optik begleitet. Die beiden Gründungsmitglieder, Gebrüder Greywolf mit Charles an der Gitarre und Matthew am Bass, bilden den Kern der Band, deren mystische Show von verwunschenen Wölfen und einem waschechten Transsylvanier geprägt wird: Sänger Attila Dorn ist gebürtiger Rumäne und beschloss in Bukarest eine Ausbildung zum Opernsänger.

POWERWOLF haben Ende Mai das offizielle Video ihrer neuen Single “Demons Are A Girl’s Best Friend” veröffentlicht. Nun präsentiert Deutschland’s erfolgreichste Heavy Metal-Band der Neuzeit ein weiteres atemberaubendes Musikvideo zum neuen Song „Fire & Forgive“. Der Song ist die zweite Auskopplung aus dem neuen Album The Sacrament Of Sin, welches am 20. Juli 2018 via Napalm Records erscheint.

Das Video gibt es hier.

WOLFSNÄCHTE TOUR 2018w/ Amaranthe, Kissin Dynamite

26.10.18 DE - Wiesbaden / Schlachthof

27.10.18 DE - Oberhausen / Turbinenhalle

29.10.18 DE - Hamburg / Mehr! Theater

31.10.18 DE - Berlin / Huxleys

01.11.18 PL - Warsaw / Progresja

02.11.18 DE - Leipzig / Haus Auensee

06.11.18 AT - Wien / Arena

07.11.18 IT - Trezzo Sull'adda / Live Club

09.11.18 DE - Munich / Zenith

10.11.18 DE - Ludwigsburg / MHP Arena

11.11.18 NL - Eindhoven / Effenaar

12.11.18 UK - London / Koko

14.11.18 CH - Lausanne / Les Docks

15.11.18 CH - Zurich / Komplex 457

16.11.18 DE - Geiselwind / Music Hall

17.11.18 DE - Saarbrücken / Saarlandhalle