»Völlig losgelöst …«: THE HOOTERS SCHWEBEN ZUM ROCK OF AGES FESTIVAL

Marc Gilgen The Hooters Rock of Ages

»Jeder ist im Stress, doch Major Tom macht einen Scherz!« Anno 2015 zauberten die Hooters den Besuchern des »Rock of Ages«-Festivals schon einmal ein denkwürdiges Lächeln ins Gesicht – überraschten sie doch als Zugabe mit einer spektakulären Coverversion von Peter Schillings NDW-Hit »Major Tom« auf deutsch! Im Juli kehrt die Band nach Seebronn zurück und man darf gespannt sein, welche Schmankerl in diesem Jahr aus dem Hut gezaubert werden.

»Die Band Erdmöbel hat einmal diese tolle Version von ‚One Of Us‘ auf deutsch aufgenommen, seither singe ich in Deutschland bei Hooters-Konzerten immer einen Teil des Songs auf deutsch«, erklärt Hooters Sänger Eric Bazilian im MORITZ-Interview die Verbundenheit zur deutschen Sprache. Neben dem eingedeutschten »One of Us« und »Major Tom« findet sich auf der Set-Liste der einstmals in Philadelphia gegründeten Rock-Band auch noch das ebenfalls mit einem deutschen Text versehene »Pissing in the Rhine«. Deutschland liebt die Hooters und die Hooters lieben Deutschland. »Hier spielen wir mit Abstand die meisten Konzerte«, ist Eric Bazilian für den großen Erfolg der Hooters in Deutschland dankbar.

Ende der 80er-Jahre und Anfang der 90er-Jahre feierte die Band weltweit rießige Erfolge. Die Hooters galten als regelrechte Hit-Fabrik, der das große Kunststück gelang, mit gerade einmal vier Studio-Alben auf der Habenseite gleich zwei Greatest-Hits-Compilations füllen zu können. Songs wie »Johnny B.«, »All You Zombies« oder »And We Danced« sind unvergessliche Ohrwürmer. Darüber hinaus zeichneten sich die beiden Hooters-Frontmänner EricBazilian und Rob Hyman auch immer wieder als erfolgreiche Songwriter für andere Künstler aus – unter anderem stammen die Songs „Time After Time“ (Cindy Lauper) und eben »One Of Us« (Joane Osbourne) aus ihrer Feder. In Seebronn waren die Hooters bereits 2015 zu Gast und legten beim »Rock Of Ages« Festival einen denkwürdigen Auftritt hin – glücklicherweise hatte die Band entschieden, genau dieses Konzert für eine DVD-Veröffentlichg aufzuzeichnen. Auch Eric Bazilian freut sich auf die Rückkehr nach Seebronn und die kommende Festival-Saison – erinnert sich, gefragt nach denkwürdigen Festival-Erlebnissen aus der Vergangenheit, allerdings auch an die ein oder andere Wetterkapriole zurück: »Einmal sind mir auf der Bühne fast die Finger abgefroren – dabei sollte es ein Sommer-Open-Air im Juni oder Juli sein, es war aber total kalt!«

Beim »Rock Of Ages«-Festival stehen die Hooters in diesem Jahr gemeinsam mit Acts wie Sweet, Nazareth, Mr. Big oder Midge Ure auf der Bühne – das wirklich besondere in Seebron ist allerdings auch in diesem Jahr wieder die groß-geschriebene Familienfreundlichkeit. Das ROA war schon immer ein Familien-Festival, bei dem auch kleine Rockfans herzlich willkommen sind: seit jeher ist der Eintritt für Kinder bis einschließlich zehn Jahre frei, und Besucher zwischen 11 und 14 zahlen nur den halben Preis für ihr Ticket. Am Familiensonntag gibt es sogar ein spezielles Kinder-Programm auf der Bühne. Diesjähriger Höhepunkt ist dabei der Auftritt Volker Rosins von 11 bis 13 Uhr. Der »König der Kinderdisco« ist einer der erfolgreichsten deutschen Kinderliedermacher und begeistert Jung und Alt mit seinen Hits wie ‚Der Gorilla mit der Sonnenbrille‘ oder ‚Das singende Känguru‘. Ab 15 Uhr startet dann das reguläre Festival-Programm mit einem ganz besonderen Auftaktact, der ebenfalls Klein und Groß begeistern wird und auf das junge Publikum zugeschnitten ist: Heavysaurus. Andrej Meinzer

Rock Of Ages – u.a.mit The Hooters, Echoes, Sweet, Mr. Big, 27. - 29. Juli, Festplatz Seebronn/Rottenburg, rock-of-ages.de