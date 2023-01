What I Used To Play

Auf seiner persönlichen Retrospektive auf zwölf Vinylscheiben (sowie drei CDs) nimmt uns Sven Väth mit in die Frühzeit seiner DJ-Karriere. Auf »What I Used To Play« begegnen wir großen Pionieren der elektronischen Musik, begnadeten Percussionisten, obskuren Wave-Bands und innovativen Producern einer »damals« neuen Elektronikschule. Roughe Beats und unwiderstehliche Grooves aus der Findungsphase von House, Techno und Acid erinnern daran, wie weit sich die elektronische Musik in den vergangenen vier Dekaden entwickelt hat – und wie großartig es war, zum ersten Mal auf EBM, Techno und House zu tanzen. Eklektische Klänge aus einer wilden Zeit.

ab 03.02. auf CD und Vinyl

Cocoon Recordings

www.cocoon.net