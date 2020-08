Zeile für Zeile - Buddy Faber

Buddy Faber: »Zeile für Zeile«

Im Herimouthsaal in Hermuthausen hat vor vielen Jahren alles begonnen. Sebastian »Buddy« Faber sang mal wieder in der ersten Reihe lautstark mit, als er einem der Sänger auffiel. Dieser bat ihn auf die Bühne, um mitzusingen. Das tat Buddy offensichtlich so gut, dass sich kurz darauf der ehemalige NCO-Manager aus Schwäbisch Hall bei ihm meldete und ihn zu den damaligen »This Is How We Do It«-Sessions als Gastsänger einlud. Spätestens von da an war Buddy klar, dass er mehr aus seiner Leidenschaft für die Musik machen wollte. Mit einer befreundeten Songwriterin hat er die Geschichten, die er erzählen möchte, in Liedertexte verpackt. Entstanden sind nun drei Songs, von denen der erste seit dem 23. August auf allen bekannten Download- und Streamingportalen wie iTunes oder Spotify zur Verfügung steht. Den Beginn macht »Zeile für Zeile«, der auf funkig-poppige Weise die Beziehung zu seiner Frau Relana beschreibt.

»Zeile für Zeile«, bereits auf allen gängigen Plattformen erhältlich, www.instagram.com/buddy_faber