Überragende Livenacht in Ludwigsburg

Das Fazit fällt einfach aus: Proppenvolle Lokale, ein begeisteres Publikum, tolles Frühlings-, eigentlich fast schon Sommerwetter, spielfreudige Bands und zufriedene Gastronomen. Die nächste Live-Nacht am 9. November 2024 kann kommen!

Am Samstag, den 13. April, ging das Musik-Spektakel in die nächste Runde. Die Vorfreude der Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt war groß. Und das Wetter spielte mit, es war fast zu schön. Denn als gegen 21 Uhr die mit dem ersten Set die Töne der Bands erklangen, waren die Plätze auf den Terrassen und auf dem wunderschönen Ludwigsburger Marktplatz gefüllt, drinnen war es teilweise noch leer. Kein Wunder, denn bei rund 22 Grad Außentemperatur nutzte fast jeder die Chance, noch etwas draußen zu sitzen, viele stärkten sich und genossen die Küche der teilnehmenden Lokale oder saßen gemütlich bei einem Café oder einem Aperol Sprizz - jeder genoss die schöne Kulisse der Innenstadt. Doch das änderte sich innerhalb kurzer Zeit und die Gemütlichkeit wandelte sich in Partystimmung, denn die Live-Nacht-Besucher strömten in die Stadt und in die Lokale und so füllte sich ein Lokal nach dem anderen. Ab dem zweiten Set war es überall proppenvoll. Mit den Gästen stieg so auch die Stimmung.

Wieder einmal Hot-Spot waren im Ratskeller Saal »Friendly Elf«, die eine tolle Rock-Show abfeierten. Auch das hessische Rock-Trio »Mallet«, traditionell im Towers platziert, lieferte wie gewohnt ab. Live-Nacht Urgestein »John Noville« zelebrierte im Cheval Vapeur eine Karibik-Party vom Feinsten und im Zeitlos feierte »Crema Latina« mit tanzwütigen, überwiegend weiblichen Gästen, eine energiegeladene Fiesta. Die »KRB Band« spielte Rock und Pop im Brauhaus, Sunny-Boy »Paulo« an der akustischen Gitarre gab im Baron einen Song nach dem anderen und nahm sein Publikum mit. Erstmals dabei war das erst eine Woche vorher eröffnete Lokal Bonema, musikalisch unterstützt von der Calypso- und Latin Band »Sauvage«. Die Partyband »Dragon Fire« hätte noch viel mehr Platz gerbraucht, denn die Besucher standen nicht nur im Permesso, sondern bis weit hinein in den Marktplatz auf der Terrasse und feierten mit. Erstmals dabei war das Ludwigsburger Trio »Soul Trip« und brachte Jazz und Soul Highlights ins Ennui. Die Chaplin‘s Bar wurde von »Just Friends« gerockt und das Trio »Red Lounge« feierte getreu dem Motto »Celebration – All night long« bis 2 Uhr im Kunstverein im MIK. Nach den Shows der Bands war die Live-Nacht offiziell zu Ende, aber die Party in vielen Lokalen bis in die frühen Morgenstunden weiter.

Die nächste Auflage lässt nicht lange auf sich warten - schon am 9.11.24, dem zweiten Samstag im November, kommt die dann 31. Live-Nacht nach Ludwigsburg! Alle Infos zur Live-Nacht gibt es hier. Die schönsten Impressionen finden sich hier und hier.