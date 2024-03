After Work Party in Künzelsau

Am Donnerstag, den 11. April 2024 lädt die Volksbank Hohenlohe eG erneut in der Hauptstelle Künzelsau zu einer After Work Party ein. Wer sich fragt, was eine After Work Party bedeutet? Dem Wortlaut nach handelt es sich dabei um eine gesellige Veranstaltung unter Berufstätigen nach der Arbeit. Der Bereichsleiter der Unternehmenskommunikation Marc Reichert wünscht sich für diesen Abend: »Da man sich hier in Künzelsau und der Region kennt, freue ich mich besonders darauf bekannte Gesichter zu sehen, mit denen ich mich nach dem Feierabend bei guter Musik austauschen kann.« After Work Party bedeutet in der Volksbank Hohenlohe eG also konkret, dass sich die heiligen Hallen der Bank mit nur wenigen Handgriffen in eine tolle Party-Location verwandeln. Neben einer präsenten Bühne erleuchten die Räumlichkeiten durch besondere Lichteffekte von media:system in Blau und Orange – den charakteristischen Farben der Bank.

In entspannter Atmosphäre treffen sich hier Mitglieder, Kunden, gute Bekannte und die Bänker selbst. Gemeinsam lassen sie den Abend mit stimmungsvoller Live-Musik von Michael Breitschopf ausklingen. Als »waschechter« Hohenloher und bekanntes Gesicht in der Region begleitet der Musiker die Party-Gesellschaft mit modernen Chill-out-Klängen, Covern und eigenen Songs durch den Abend.

Wer eine »Dance Night« befürchtet, wird hier angenehm überrascht. Ganz unter dem Motto »Nice to meet you« geht es vielmehr darum, sich im bequemen Ambiente mit leckerem Essen und Getränken auszutauschen. Von saftigen Putenschnitzeln über Pommes bis hin zu weichem Grillkäse – Helmut’s Catering sorgt als regionales Unternehmen frisch vom Grillwagen dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. An Stehtischen, in Liegestühlen oder auf Sitzwürfeln lässt sich die After Work Party der Volksbank Hohenlohe eG gemütlich und zugleich vielseitig genießen.

Ob zusammen mit Kollegen, Freunden oder der Familie – die Volksbank Hohenlohe eG heißt hierbei jeden herzlich willkommen. Der Einlass findet ab 18.30 Uhr statt. Die Tickets sind im Vorverkauf für 5 Euro online über den VR-Ticket-Shop unter www.vb-hohenlohe.de/Afterwork oder auch an der Abendkasse erhältlich. Wer sich bereits im Vorverkauf ein Party-Ticket sichert, kann sich zudem über ein erfrischendes Freigetränk freuen. Das Angebot bereichert die Kulturlandschaft in Hohenlohe und so klopft das Wochenende für die Gäste bereits am Donnerstagabend dezent an.

