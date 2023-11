Black Friday mit DJ Fresh

Noch einmal feiern im alten Jahr: Der letzte Black Friday des Jahres 2023 findet wie gewohnt im Bleriot Club am ersten Samstag des Monats am 2. Dezember statt. Dort wird DJ Fresh erneut feinsten Oldschool-Sound aus seiner Schublade holen, mit Größen wie Michael Jackson, Keith Sweat, Boys II Men, Silk, Mary J. Blige, Brandy, Monica, Aaliah und vielen mehr. Kenner wissen: Nicht überall, wo Oldschool dransteht, ist auch Oldschool drin. Nur beim Original-Black Friday bekommen Fans die volle Breitseite dieser einzigartigen Musikrichtung. Dafür sorgt der Experte dieses Sounds, DJ Fresh. Übrigens: Im Januar 2024 findet ausnahmsweise kein Black Friday statt – der nächste Termin ist dann wieder am Samstag, 3. Februar.

Sa. 2. Dezember, 22 Uhr, Bleriot Club, Stuttgarter Str. 11, Heilbronn