Mallorca-Sause in Ellhofen mit Ina Colada

Exzessives Feiern, ungebremste Lebensfreude und eine Atmosphäre wie auf der Party-Insel Mallorca. Statt in den Flieger zu steigen und nach El Arenal zu reisen geht‘s nach Ellhofen!

Am Samstag, den 27. April heißt es in der MORITZ-Eventhalle und im Außenbereich: Sommer, Sonne, Party-Spaß. Mit insgesamt zwölf Party-Kanonen, die aus der Eventhalle eine Partyhölle machen, ist der Malle-Spaß gesichert. Ina Colada, die Powerfrau aus dem Ruhrgebiet, wird sich die Ehre auf der Mallorca-Sause geben. In allen großen Party-Hochburgen von Ischgl über Lloret de Mar bis Palma de Mallorca heizt sie den Feiernden ordentlich ein und brachte schon drei Songs in die deutschen Single-Charts. Naiko Naim, Backnanger Ballermann-Biest, Friseurmeister, Comedian und Party-Sänger hebt jede Party auf ein neues Level. Ein »Meer aus Bier« verspricht Balu, der Riese vom Niederrhein, der die Karnevalsaison beendet hat und nun bereit ist, zum Mallorca-Ufer aufzubrechen. Manuel Müller braucht sich für seine Single »Sorry, wir sind nur zum Saufen hier« nicht enschtschuldigen, schließlich schaffte es die Single in die »Malle Mega Charts«. Björn Chili ist nach eigener Aussage das Schärfste, was man sich auf seine Party holen kann. Der Kölner Fabi de Coco hat sich mit »Aprés Ski Olé« in der Szene einen Namen gemacht. Ruby hat sich bereits auf Mallorca etabliert und präsentiert Party-Medleys sowie eigene Party-Kracher. Das Line-up für den ultimativen Malle-Spaß wird vervollständigt von Niki Nova, Biermän, Caromello und René Alé. Die Ballermann-Newcomer zeigen, wie sie die Party anheizen können. Heute in Ellhofen, morgen am Ballermann – hier kann man vielleicht einem der zukünftigen ganz großen Stars auf Augenhöhe begegnen. Gut gekühlte Getränke, darunter zischendes Bier, heiße Snacks und Party-Klassiker, die jeder mitsingen kann, versprechen eine Feierei mit allerfeinstem Balearen-Feeling. Denn DJ Xaver feuert zwischen den einzelnen Auftritten und beim großen Finale die besten Mallorca-Kracher ab. Also die Badelatschen rauskramen, die Sonnenbrille aufsetzen, den Sombrero festhalten und die Malle-Party in Ellhofen im Kalender markieren.

Mit dabei: Ina Colada, Naiko Naim , Biermän, Balu, Manuel Müller, René Alé, Björn Chili, Ruby, Caromello, Fabi de Coco, Niki Nova, DJ Xaver

Tickets 12 Euro im Vorverkauf

Als E-Ticket auf der Homepage

15 Euro an der Abendkasse (falls noch verfügbar)

MORITZ verlost 2x2 Tickets.

