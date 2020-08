Autowäsche gefällig?

Seit März 2020 ist der Waschpark B28 nun auch in Reutlingen am Start - hier wird Autos das Rundumsorglos-Pflegepaket geboten. 50 Meter lang ist die High-Tech-Waschstraße, die keine Wünsche offenlässt. Die Expressanlage kann bis zu sieben Autos gleichzeitig reinigen. Lange Wartezeiten entfallen somit. Kunden freuen sich über glänzend-saubere Autos. Die Waschprogrammfavoriten bekommen Kunden derzeit als Super-Sommer-Special für 17,90 Euro. Als Paket erhalten sie das Programm »Das Beste«, eine einzigartige Titanversiegelung und ein hochwertiges Mikrofasertuch und sparen gleich 7,10 Euro- der Gesamtwert des Pakets liegt nämlich bei 25 Euro.

Übrigens: das Special ist bis zum 19. September im Waschpark B28 in Reutlingen gültig.

Gleichzeitig hat der Waschpark natürlich auch seine Verantwortung der Umwelt gegenüber auf dem Schirm. Deshalb wird hier sauber und umweltbewusst gedacht und gehandelt. Auch dank einer hauseigenen Solaranlage auf dem Dach. Die Kläranlage bereitet das verwendete Wasser zu 100 Prozent auf. So wird es für weitere Waschgänge nutzbar. Das ist klug gedacht und wegweisend. Richtig rund wird das gut durchdachte Gesamtkonzept durch eine eigene Zisterne, in der das Regenwasser gesammelt wird. Damit wird fast der gesamte Wasserbedarf abgedeckt. Der Strom stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen. Clever und nachhaltig. Die angebotenen Waschgänge und Reinigungsprodukte sind besonders schonend. Für Umwelt und Auto. Und damit man seltener in die Waschstraße muss, werden für die Autoreinigung hochwertige Pflegeprodukte der Marke »Titan« verwendet.

Ein besonderes Schmankerl gibt es immer und für alle Kunden: das »Waschpark Mikrofasertuch« wird, nach einmaligen Erwerb, immer wieder und unbegrenzt gratis gegen ein neues Tuch ausgetauscht. Zumindest um das Mikrofasertuch fürs Auto muss man sich wirklich keine Gedanken mehr machen. Ach ja, um die Fußmattenreinigung und das Aussaugen der Autos auch nicht: Es stehen nämlich sechs Mattenreiniger parat und 31 Staubsaugerplätze. Die Nutzung ist selbstverständlich gratis. Und Treue wird dank der Waschkarte auch belohnt. alh

Waschpark B28, Am Heilbrunnen 43 - 45, 72766 Reutlingen,

Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 7 bis 20 Uhr, waschparkb28.de