Die besten Sehenswürdigkeiten in St. Moritz

Die im Engadin in der Schweiz gelegene Kleinstadt St. Moritz ist einer der berühmtesten Luxus-Ferienorte in den Alpen. St. Moritz ist die Heimat hoher Berge, breiter und grüner Täler, ruhiger und glasklarer Seen - und sollte Ihr nächstes Urlaubsziel sein.

Skifahren ist die offensichtlichste Attraktion, aber in diesem noblen Alpendorf gibt es noch mehr zu entdecken. Wenn Sie gern aktiv sind, versuchen Sie es mit Bobfahren, Eislaufen oder Wandern auf den Bergpfaden. Im Sommer ist St. Moritz ein erstklassiges Segelziel, aber auch Golf, Radfahren und Laufen sind beliebt. Hier finden Sie die besten Dinge, die Sie in Ihrem nächsten Urlaub in St. Moritz unternehmen können.

Skifahren und wunderschöne Pisten

St. Moritz beherbergt drei Skigebiete und jedes Skigebiet verfügt über Pisten, die für Weltwettbewerbe geeignet sind. Die Pisten sind so aufgeteilt, dass sich die Strecken sowohl für Anfänger als auch Profis eignen. Die 87 verschiedenen Pisten zum Skifahren und deren Service sind dank der insgesamt 24 Skilifte in der Gegend äußerst effizient gestaltet.

Sie sollten St. Moritz nicht verlassen, ohne in Corviglia Ski gefahren zu sein. Es gehört zu den beliebtesten Skigebieten in St. Moritz. Die Pisten sind unglaublich, wenn Sie unter dem Gipfel des Piz Nair fahren, der auf 3.057 Metern über dem Meeresspiegel liegt.

Ein weiteres Highlight der Bucket-List bildet das Nachtskifahren Corvatsch. Bis nach Mitternacht können Skifahrer jeden Freitag die längste beleuchtete Piste hinunterfahren. Doch Skifahren ist nicht der einzige Sport in St. Moritz, die Liste ist lang.

Segantini-Museum

Das Segantini-Museum liegt auf einer leichten Erhöhung am Ortseingang von St. Moritz. Der prächtige Kuppelbau wirkt majestätisch und sollte auf keinen Fall verpasst werden. Das Museum wurde 1908 eröffnet und wird als begehbares Denkmal für den Künstler beschrieben.

Segantini gilt als Erneuerer der Alpenmalerei. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er in der Alpenlandschaft. Zu seinen Werken gehören inspirierende Lichtverhältnisse und Berglandschaften. Im Inneren des Museums können Sie die größte Sammlung seiner Werke bewundern. Hierzu gehören „Noon in the Alps“ und „Ave Maria at the Crossing“.

Die architektonische Pracht

In St. Moritz geht es nicht nur um die Landschaft und Berge. Nehmen Sie sich auf Ihrer Reise etwas Zeit, um die verschiedenen architektonischen Wunder zu genießen, die dieser Ferienort im Laufe der Jahre entwickelt hat. Sie reichen von rustikalem Charme bis hin zum kosmopolitischen Flair.

Zu den schönsten Beispielen zählen das Suvretta House, das Badrutt's Palace Hotel mit seinem Turm, die Chesa Futura, der Kulm Country Club, das Murezzan, die Quattro Bar, das Parkhaus Serletta, die St. Moritz Design Gallery, Alp Serlas, Kirche Santa Maria und viele mehr. Ein Rundgang durch diese malerische Stadt wird ein Vergnügen darstellen. Ein gemütlicher Spaziergang durch die Stadt gehört zu den interessantesten Aktivitäten, die Sie im Sommer in St. Moritz unternehmen können.

St. Moritz-See

Im Sommer ist rund um den See im Ort viel los. St. Moritz verfügt über 320 Sonnentage im Jahr und die Bewohner profitieren davon unabhängig von der Jahreszeit. Segelboote verstreuen den See, während Menschen an seinen Ufern entlang spazieren.

Im Winter können Sie auf dem See Schlittschuhlaufen gehen und es stehen Abenteuer wie Winter-Cricket, Winter-Polo und das Winter-Pferderennen White Turf bereit. Die St. Moritzer wissen, wie Sie die Natur genießen können. Wandern zählt zu den wichtigsten Outdoor-Sommerattraktionen in St. Moritz.

Casino St. Moritz

Das Casino St. Moritz liegt 1850 m über dem Meeresspiegel und ist damit die höchstgelegene Unterhaltungsanlage der Schweiz. Das Casino bietet amerikanisches Roulette, Blackjack, Ultimate Texas Hold’em Poker und über 80 Spielautomaten. Besuchen Sie das St. Moritz Casino für abendliche Unterhaltung und den altmodischen Barbetrieb in der Ivory Ball Lounge Bar.

Wer nicht für einige Tage ohne Fußball-Wetten auskommt, der kann das echte Casino-Erlebnis in St. Moritz genießen und nebenbei seine Lieblingssportart mitverfolgen. Wer weiß, vielleicht finden Sie genau in dieser Zeit eine der besten Quoten für Ihre Wette!

Muottas Muragl

Eine Standseilbahn bringt Touristen in nur zehn Minuten vom Bahnhof Punt Muragl in St. Moritz auf die 2454 m hohe Seehöhe von Muottas Muragl. Die Sonnenkollektoren der Standseilbahn treiben den 700 m langen Anstieg nach Muottas Muragl an.

Diese Bergabfahrt eröffnet den Passagieren die atemberaubendste Aussicht auf die Oberengadiner Seenlandschaft, St. Moritz, Piz Palü, Piz Bernina und Biancograt.

Beste Reisezeit für St. Moritz

Zu guter Letzt wollen wir Ihnen noch einen kleinen Tipp für die Reisezeit geben: Um die Alpenblumen und das milde Wetter zu erleben, sind die Monate Juli bis Oktober die beste Reisezeit. Von Mitte Oktober bis Mitte Dezember und im Monat Mai wechseln die Jahreszeiten und einige Hotels und Restaurants sind wegen der geschäftigen Schneesaison, die von Ende Dezember bis April dauert, geschlossen.