DIE SWLB BEWEGT - Vorbildliches Konzept und flächendeckendes Ladenetz

In Ludwigsburg und Kornwestheim kommt man mit dem Elektroauto bereits jetzt schon problemlos und umweltschonend von A nach B – mit insgesamt über 40 Ladepunkten hat die SWLB ein flächendeckendes Ladenetz aufgebaut. Doch noch komfortabler und problemloser geht das Laden an der privaten Ladestation zu Hause.

Einfach das Auto nach Feierabend zu Hause parken und aufladen. Schwierig? Überhaupt nicht: Stecker in die Dose, fertig! Die SWLB-Wallbox und der Stromtarif FAVORITSTROM Treue E Power bieten den Kunden zusätzlich Sicherheit, Komfort und vor allem mehr Tempo. Wenn man bereits Strom oder Gaskunde der SWLB ist, erhält man einen 12,5 Prozent Rabatt auf den Energiepreis, als Neukunde kann man sich auf 10 Prozent Rabatt freuen. Der Strom ist 100 Prozent Öko zertifiziert. Außerdem erwartet alle Kunden eine 30 Monate Energiepreis Garantie. Viele Pluspunnkte, die für die SWLB sprechen.

Die Experten der Stadtwerke Ludwigsburg sind in den Kundencentern in Ludwigsburg oder Kornwestheim jederzeit erreichbar. Egal ob beim persönlichen Besuch, per E-Mail an epower@swlb.de oder telefonisch unter der 07141 910-2099, eine Beratung ist auf jeden einzelnen Kunden zugeschnitten. Auch Unternehmen können sich fit für die Zukunft machen: Mit der SWLB-Ladebox kann der elektrische Fuhrpark komfortabel und sicher vor Ort mit Energie betankt werden. So werden gemeinsam individuelle Lösungen und Konzepte für die Zukunft entwickelt: Schritt für Schritt zur E-Tankstelle am Arbeitsort - davon profitieren dann auch die Mitarbeiter.

Alle Informationen gibt es hier: www.swlb.de/emobilitaet