Das nächste Treffem des Fernfahrerstammtisch Kirchberg findet am 4. Oktober 2023 statt, wie üblich beim Autohof an der A6, Beginn ist um 19 Uhr.

Auf dem letzten Fernfahrerstammtisch wurde jedem Besucher eine CPR-Maske überreicht. Die CPR-Maske dient zur Mund-zu-Mund-Beatmung,

ohne dass direkter Hautkontakt entsteht. Die ausgeteilten CPR-Masken wurden von der Spendenkasse bezahlt. Mitveranstalter Dieter Wahl drückt an dieser Stelle noch einmal seinen herzlichen Dank an die Unterstützer des Fernfahrerstammtisches aus.

Für den 4. Oktober konnten Vertreter des Bundesamts für Logistik und Mobilität (kurz BALM) gewonnen werden. Das BALM ist seit dem 1. Januar 2023 der Nachfolger für das BAG (Bundesamt für Güterverkehr) und die Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV). Als Referent wird LKM (Leiter der Kontrolleinheit Maut) Herr Patrick Finger oder LKM Herr Roland Chares kommen. Sie werden über die LKW-Maut und zugehörige Themen einen Vortrag halten. Fragen des Publikums werden natürlich ebenfalls beantwortet. Dieses Thema ist aktuell äußerst relevant, da vor kurzem die größte Erhöhung der LKW-Maut beschlossen wurde, seit es diese in Deutschland gibt. Dieser Beschluss tritt im Dezember in Kraft. Dieser Umstand wird sich auch auf die Preise beim Endverbraucher bemerkbar machen, denn die Speditionen sind nicht in der Lage, diesen Kostenanstieg alleine zu stemmen. Daher ist dieses Thema wieder für alle, nicht nur für die Fahrer, Speditionen und Firmen, von großer Bedeutung

Mi. 4. Oktober, 19 Uhr, Autohof an der A6, Kirchberg