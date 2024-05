110.100 Übernachtungen: Gutes erstes Quartal für den Tourismus in Heilbronn

Expand Foto: HMG/Maya Baum

110.100 Übernachtungen kann Heilbronn im ersten Quartal 2024 verzeichnen. Das ist ein starkes Ergebnis und ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr um 13,5 Prozent. Es ist außerdem der beste Jahresbeginn überhaupt. „Das Wachstum auf einem sehr starken Niveau verstetigt sich“, stellt Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH zufrieden fest.

Ein gut etablierter Tourismus sei ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftskraft der Stadt und zahle nicht nur direkt auf die Übernachtungsbetriebe, sondern auch auf Handel und Gastronomie in der Innenstadt ein. Die Infrastruktur für weiteres Wachstum sei in Heilbronn durch den Bettenausbau vor und auch nach der Bundesgartenschau 2019 gegeben: „Mit einer Auslastung der Bettenkapazitäten im ersten Quartal 2024 von 40,6 Prozent liegen wir im guten Mittelfeld im Städtevergleich in Baden-Württemberg“, erklärt Schoch und fügt an: „Ziel ist es, die Auslastung weiter zu erhöhen“.

Mit dem 2023 überarbeiteten touristischen Konzept, das mit den zwei Schwerpunktthemen Wein und Wissen bestätigt wurde, neuen Medien, wie beispielsweise der im ersten Quartal gelaunchten Website, geht die städtische Marketinggesellschaft optimistisch in die Vermarktung der noch jungen Tourismusdestination Heilbronn. „Wir sehen nach wie vor großes Potenzial für Heilbronn und gehen davon aus, dass wir die halbe Million Übernachtungen im Jahr 2024 für die Stadt verbuchen können“, glaubt Schoch.

