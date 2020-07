Heffner Outdoor Events: Action, Spaß und Abenteuer

Nach dem Motto »Das Leben besteht aus Tagen, an die man sich erinnert« (John Irving), entführt Heffner Outdoor Events auf dem Bobachshof in die Welt des Abenteuers. Der idyllisch gelegene Hof befindet sich im wunderschönen Hohenlohekreis, bei Ingelfingen, zwischen Kocher und Jagsttal. Heffner Outdoor Events bietet eine große Zahl an Aktivitäten an, und das nicht nur am Wochenende – das Heffner-Team ist an sieben Tagen für alle Abenteuerlustigen da.

Egal ob Jung oder Alt, für jeden ist etwas dabei. Besonders für Gruppen wie Familien, Schulklassen, Firmen oder Abteilungen finden sich viele verschiedene Angebote. Eine besondere Neuerung ist dabei das Konzept »Draußen sein bewusst(er)leben!« – dieses Angebot gilt sowohl für Privatpersonen als auch für die Führungskräfte der Zukunft, denn gerade jetzt gilt es, sich neu auszurichten und Strategien zu entwickeln, um das Unternehmen wieder in Fahrt zu bringen. Selbstverständlich achtete Heffner Outdoor Events auf die aktuell gültigen Sicherheitsbestimmungen und Corona-Maßnahmen. Besonders die Outdoor-Aktivitäten sind für diese Zeit exzellent geeignet.

Da das Kocherfreibad in Künzelsau nun wieder geöffnet hat, bietet Heffner Outdoor Events dort die Möglichkeit, Stand-up-Paddling-Ausrüstungen zu leihen, damit der Kocher auf eigene Faust erkundet werden kann. Es stehen sowohl Einzelboards als auch Gruppen-/Familienboards für bis zu zehn Personen zur Verfügung. Tretboote werden im Lauf der Saison ebenfalls verfügbar sein. Für unerfahrene Paddler werden darüber hinaus auch Kurse angeboten, zusätzlich zu Teamspielen auf dem Wasser für Gruppen und Schulklassen.

GPS Geocaching ist ein weiteres spannendes Angebot – hier wird Wandern zur spannenden Schatzsuche abseits ausgetretener Pfade. Per GPS sucht man den richtigen Weg und muss im Team einige knifflige Aufgaben lösen, bevor man den heißbegehrten Schatz aufspürt. Das Abenteuer wartet in Hohenlohe direkt vor der Haustür. GPS-Wanderungen sind sowohl für Firmen- und Betriebsausflüge als auch für Kindergeburtstage, Schulklassen und Familienfeiern ideal geeignet.

Wer statt zu wandern lieber aufs Wasser geht, wird mit den Kanutouren sicher seine Freude haben. Heffner Outdoor bietet diverse Touren mit verschiedenen Längen an, von Kurztouren für Anfänger bis hin zu Ganztagestouren.

Natürlich gibt es auch viele Angebote exklusiv für Kinder. In diesem Jahr findet vom 17. bis zum 21. August wieder das Kinder-Sommerferienprogramm statt, in dem gemeinsam gespielt, geklettert, gebastelt, gewerkt, gekocht und getöpfert wird. Es stehen beispielsweise eine Abenteuerwanderung und der Besuch bei der Alpakahirtin auf dem Programm.

Darüber hinaus ist der Bobachshof ideal für Kindergeburtstage geeignet – mit Bogenschießen oder Klettern ist Action garantiert. Es besteht auch die Möglichkeit, ein besonderes Programm zu konzipieren, zum Beispiel Paffball für Jugendliche oder eine coole Floßbauaktion im

Sommer.