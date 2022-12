Stuttgart ist die Hauptstadt des Bundeslandes Baden-Württemberg. Die Stadt hat sehr viel zu bieten, genau aus diesem Grund wird sie jährlich von zahlreichen Touristen aufgesucht. Sie ist beliebt für ihre wunderschön angelegten Parks und den grünen Gürtel, der sich malerisch durch die Innenstadt zieht. Besonders beliebt sind der Rosensteinpark und der Schlossgarten. Den Park am Killesberg sollte man sich ebenfalls nicht entgehen lassen. Autofans sind begeistert von dem Mercedes-Benz-Museum und dem Porsche Museum. Hier lassen sich zahlreiche in die Jahre gekommene Fahrzeuge bewundern. Nicht für unsere Kinder ist Wilhelma eine Besonderheit, sondern auch Erwachsene kommen immer wieder gerne her, um den Zoo, sowie den angrenzenden botanischen Garten zu besuchen.

Wer Stuttgart besuchen möchte, der wird nicht drumherum kommen den Schlossplatz, der sich im Zentrum befindet zu besuchen. Nicht nur Touristen versammeln sich hier, sondern auch sehr viele Einheimische. Der Stuttgarter Fernsehturm ist eine weitere besondere Attraktion. Auf dem Württemberg befindet sich eine Grabkapelle, die man während eines Spaziergangs begutachten kann. Alle Leseratten sollten die Stadtbibliothek, die sich am Mailänder Platz befindet, aufsuchen. Hierbei handelt es sich nicht einfach nur um einen Buchladen, sondern diese Bibliothek ist etwas ganz Besonderes. Ihre Architektur ist ein echter Hingucker.

Vom quirligen Stadtfest bis hin zur Ruheoase

Ende September beginnen die Cannstatter Wasen, hierbei handelt es sich um ein 14-tägiges Volksfest, welches mit besonderen Attraktionen aufwartet. Seit 1914 befindet sich zudem in Stuttgart eine Markthalle, die einen Besuch wert ist. Dutzende unterschiedliche Händler bieten hier von einzigartigen Leckereien bis hin zu Gewürzen alles an. Nicht nur Lebensmittel findet man hier jedoch vor, sondern auch eine Vielzahl von Büchern und schönen Möbelstücken. In der Stuttgarter Innenstadt befinden sich auch Casinos, wer gerne einmal hier sein Glück versuchen möchte. Wem dies jedoch zu viel Trubel ist, der kann online Spiele auch bequem von seinem Sofa oder aus dem Hotelzimmer heraus auf https://mrcasinova.com/de/casino-test/. Hier findet man viele Spielmöglichkeiten. Online Casinos sind in Deutschland aber noch teilweise illegal. Mehr Informationen hierzu etwa auf https://die-webzeitung.de/stuttgart/2020/08/10/wie-legal-sind-online-casinos/. Die Informationen sind noch aktuell. Sowohl Deutsche, als auch Casinos mit europäischen Lizenzen sind de facto legal. Auch wenn man sich hierbei in Details verstricken kann.

Im Süden Stuttgarts befindet sich die sogenannte Karlshöhe, auch diese sollte man nicht verpassen. Der Aussichtspunkt ist nicht nur bei Touristen ausgesprochen beliebt, sondern auch viele Einheimische lieben die Karlshöhe als Ausflugsziel. Der Blick über Stuttgart ist atemberaubend und wer noch etwas mehr Zeit mitgebracht hat, der kann in den sich dort befindlichen Biergarten einkehren. Hier kann man seinen Durst löschen und leckere Speisen zu sich nehmen. Wer es gerne kulturell mag, der sollte sich etwas Zeit für die Stuttgarter Staatsgalerie nehmen. Hier lassen sich die unterschiedlichsten Werke vorfinden. Man trifft auf Pablo Picasso, Rembrandt, Albert Dürer und einige mehr.

Geheimtipps für jeden, der was erleben möchte

Stuttgart bietet selbstverständlich nicht nur unvergessliche Aktivitäten für Kulturliebhaber oder solche, die die Natur für sich entdecken möchten. Die Stadt prägt noch weitaus mehr. Eine Stadtrundfahrt mit dem Doppeldeckerbus bietet sich an, wenn man erst einmal die Möglichkeiten der Stadt kennenlernen möchte. Eine Fahrt kostet hier ab 18 Euro. Das Museum der Illusionen sollte ebenfalls aufgesucht werden, denn hier werden Besucher verzaubert. Eine Eintrittskarte ist bereits ab 13 Euro erhältlich. Der geführte Geisterrundgang ist ein weiteres Highlight, welches nicht nur Kinder zum Gruseln bringt. Der Preis für diese Tour liegt bei 10 Euro.

Bei schönem Wetter kann eine Flussfahrt gebucht werden. Diese führt zum Max-Eyth-See und dauert etwa 1 bis 2 Stunden. Der Preis für eine solche Fahrt liegt bei etwa 14 Euro. Des Weiteren werden Weintouren durch Stuttgart angeboten und es gibt zahlreiche Restaurants, in die man einkehren kann. Wer sich auf eine ausgiebige Shoppingtour freut, auch der kommt in Stuttgart voll und ganz auf seine Kosten. Alleine in der Königsstraße befinden sich zahlreiche Geschäfte. Hier kann man in Ruhe stöbern und einen entspannten Tag genießen. Das Lichtermeer gerade zur Weihnachtszeit ist ein absoluter Hingucker, aber auch viele Veranstaltungen bietet die Baden-Württembergische Hauptstadt an.

Stuttgarts Innenstadt

Stuttgarts Innenstadt gehört zu den bekanntesten Städten in Deutschland. Alleine die Fußgängerzone hat eine Länge von etwa 1,2 km. Wer jedoch mit dem Auto durch die Fußgängerzone fahren möchte, der muss Radfahrer und Fußgänger stets durchlassen, denn diese haben in Stuttgarts Innenstadt immer Vorrecht. Die Innenstadt bietet zudem nicht nur sehr viele Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch Restaurants, Bars und Cafés. Des Weiteren ist die Stadt auch für ihre Vielseitigkeit, was Clubs angeht, bekannt. Wer den Weg in die Innenstadt gefunden hat und sich auf der Fußgängerpassage befindet, der kann von hier aus zahlreiche Sehenswürdigkeiten besuchen. Wer mit Kleinkindern unterwegs ist, der kann ihnen eine große Freude machen, wenn der Pusteblumenplatz besucht wird. Es gibt jedoch noch einige Spielbereiche mehr, die gerade für die Kleinen eine schöne Abwechslung sind.

Wer Stuttgart auf eine ganz besondere Art und Weise erleben möchte, der kann einen sogenannten Greeter buchen. Hierbei handelt es sich um eine einheimische Person, die ihr Stuttgart liebt und diese Liebe auch anderen Menschen entgegenbringen möchte. Der Greeter führt interessierte Menschen durch Stuttgart. Es werden Orte gezeigt, die Touristen nur selten zu sehen bekommen. Selbstverständlich erfährt man auch so einige über das kulturelle Stuttgart. Eine solche Tour geht über mehrere Stunden und bietet sich für einen Tagesausflug hervorragend an. Selbstverständlich kehrt man auch in eines von vielen Restaurants ein und kann die typische Stuttgarter Küche kennenlernen.

Eine solche Tour ist nicht nur etwas für Gruppenausflüge, sondern auch für Familien, Paare oder Alleinreisende. Was eine solche Tour kostet, ist immer recht unterschiedlich und abhängig von dem Greeter, der Interessierten seine Stadt mit einer ganz anderen Sichtweise präsentiert.