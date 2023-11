Willkommen in Baden-Württemberg: Entdecken Sie Unterkünfte für jeden Geschmack

Einmal im schönen Süden Deutschlands angelangt, gibt es da viel zu entdecken - aber auch eine gemütliche Unterkunft gehört für echtes Abenteuer- und Urlaubsfeeling dazu, mindestens um da für den nächsten Tag wieder Kraft tanken zu können. Unterkünfte gibt es im Raum Stuttgart glücklicherweise genügend - die teilweise auch ganz unterschiedliches Flair mitbringen.

Heimelige Unterkünfte in Bad Canstatt

Bad Canstatt liegt auf der gegenüberliegenden Seite der Stuttgarter Innenstadt, die sich aber mit dem Pkw nur rund 15 bis 20 Minuten entfernt befindet. Der historische und kulturträchtige Stadtbezirk lädt Besucher der Stadt mit einer urigen Altstadt ebenso wie vielen Kultur- und Freizeitaktivitäten ein, darunter beispielsweise dem über die Region hinaus bekannten Wochen- und Abendmarkt. Hotels Bad Canstatt bieten ihren Gästen in guter Lage viel Abwechslung - wobei der Stadtbezirk mit seiner Fläche von 15,71 km² keinesfalls klein ist. Die Lage des jeweiligen Hotels kann also auch auf die spätere Tagesgestaltung Einfluss nehmen. In Cannstatt-Mitte laden Gastronomen und Einzelhändler zum Genießen und Bummeln ein, auch der Stadtteil Kurpark ist einen Besuch wert.

Ideal dürfte für Touristen sein, wenn sich viele der Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Bad Canstatt nicht weit vom Hotel entfernt befinden. Selbstverständlich hat der Stadtbezirk ein ausgebautes Verkehrsnetz des öffentlichen Nahverkehrs, auch mit dem Auto sind viele Ziele leicht erreichbar. Wer aber gern zu Fuß unterwegs ist, profitiert von einer guten Lage des Hotels in Laufnähe zu Zielen wie der Mercedes-Benz-Arena oder beispielsweise der Bad Cannstatter Altstadt. Von da aus ist auch die U-Bahn Haltestelle Wilhelmsplatz schnell erreicht, die Touristen in andere Teile Stuttgarts, wie beispielsweise die Stuttgarter Innenstadt bringt.

Hotels in der Innenstadtlage von Stuttgart - und in anderen Stadtteilen

Hotels Stuttgart, die Komfort, Flexibilität und eine gute Erreichbarkeit miteinander vereinen, schaffen eine ideale Ausgangslage, um die Stadt während eines kürzeren oder längeren Urlaubs zu erkunden. So natürlich solche unmittelbar in der Nähe des Hauptbahnhofs, wo Gästen der Stadt, die mit dem Zug anreisen, ein kurzer Weg für die An- und Abreise geboten wird. Dadurch bleibt mehr Zeit, die Stadt während der wenigen Tage vor Ort zu entdecken. Auch Hotels im Stadtteil Feuerbach bieten eine gute Anbindung an die Stuttgarter Innenstadt. Den Stadtteil charakterisiert allen voran der Rosensteinpark, der als wichtigster Landschaftspark im Süden der Bundesrepublik gilt.

Viele Einkaufsmöglichkeiten, kulinarische Verwöhntempel und natürlich das pulsierende Stuttgarter Nachtleben gibt es indes im Stadtteil Mitte. Wer nicht weit laufen oder von den umliegenden Stationen des Öffentlichen Nahverkehrs und den kurzen Wegen profitieren möchte, bucht sich deshalb am besten ein Hotel unmittelbar im Stadtzentrum. Durch die Verkehrsanbindungen sind andere Stadtteile oder umliegende Gemeinden schnell erreicht. Wer möchte und noch ausreichend freie Tage zur Verfügung hat, kann von der Stadtmitte auch eine Reise in unsere europäischen Nachbarländer antreten - zum Beispiel nach Österreich, in die Schweiz oder direkt etwas weiter in den Süden nach Italien.

Gut erholt und ausgeschlafen entdeckt es sich besser

Niemand möchte seinen Urlaub verspannt oder müde antreten oder verbringen. Außerdem ist eine schöne Unterkunft auch ein kleines Erlebnis. Glücklicherweise mangelt es der Hauptstadt Baden-Württembergs da keinesfalls an Vielfalt - so finden Touristen der Stadt garantiert ein Hotel, das dem eigenen Budget und Geschmack entspricht.