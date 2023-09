10 Dinge, die man bei einem Besuch in der Schweiz nicht verpassen sollte

Die Schweiz ist vor allem für die atemberaubenden Berge und ihre beeindruckende Natur berühmt. Dabei hat die Alpennation noch so viel mehr zu bieten. Hier geben wir einen kurzen Überblick unserer Top 10 der Dinge, die man auf keinen Fall in der Schweiz verpassen sollte.

Pittoresk und spannend

Ob Zürich, Luzern oder Genf – jede Stadt der Schweiz hat ihren ganz besonderen Charme. Mit ausgefallenen Angeboten und individuellen Touren kann man die Städte mal ganz anders kennenlernen. Natürlich darf auch das kulinarische Erlebnis nicht fehlen, darum sind Fondue, Schokolade und der Wein steter Begleiter auf Reisen.

Zürich und Umgebung

Die Altstadt von Zürich lädt zum Entdecken und Schlendern ein, die liebevoll restaurierten Häuser beherbergen heute viele kleine Läden. Von Schokoladen bis zur Almglocke kann man hier fast alles erstehen. Wer mehr über Schokolade und die Herstellung erfahren will, kann eine Tour zur Produktion und mit Verkostung buchen. Die Liebhaber von Kunst und Kultur können alternativ auch im WOW Museum die besondere Ausstellung bestaunen. Das etwas andere Museum bietet spannende Touren durch seine Räume voller Illusionen.

Der Zürichsee liegt nur unweit und ist einfach mit dem Zug zu erreichen. Entlang des Sees gibt es herrliche Wege und unerwartete Schätze zu entdecken. Hier findet man die längste Holzbrücke mit 841 m, die bereits im 16. Jahrhundert gebaut wurde. Zusätzlich kann man von der Rosenstadt Rapperswil das höchste Schokoladenmuseum von Lindt besuchen.

Luzern und Umgebung

Die autofreie Stadt Luzern liegt am wunderschönen Vierwaldstättersee, der auf jeden Fall einen Besuch wert ist. In Luzern lohnt es sich, im Verkehrshaus vorbeizuschauen, denn hier lernt man die Stadt bei einer interaktiven Schnitzeljagd kennen.

Von Luzern kann man eine Schifffahrt Richtung Vitznau starten, durch malerische Landschaften und mit beeindruckender Aussicht. Das kleine Dorf liegt an der Rigi, von hier kann man auf den berühmten Hausberg gelangen. Die Wissifluh-Seilbahn fährt nur auf Abruf zu dem gleichnamigen Bergrestaurant.

St. Moritz

Wer ein Fan von Wintersport ist, wird sich hier richtig wohlfühlen. Das Dorf ist als zweifacher Austragungsort der Olympischen Winterspiele bekannt geworden und ist eines der luxuriösen Skigebiete, in dem der alpine Tourismus seit dem 19. Jahrhundert blüht. Im Winter gibt es Polo- und Cricket-Turniere auf dem zugefrorenen See, hier gibt sich die High Society die Klinke in die Hand.

Andreas Stutz auf Unsplash

Beeindruckende Natur

Auch für diejenigen, die vor allem die atemberaubende Landschaft der Schweiz genießen wollen, gibt es genügend Gelegenheiten. Hier sind unsere Top 5 Tipps.

Das Appenzeller Land beeindruckt mit seiner hügeligen Landschaft, in die malerische Bauernhöfe eingebettet sind. Neben Moorlandschaften findet man hier auch einen Barfußweg in Gonten. Kneipp-Bäder kann man hier auf dem Weg genießen, alternativ bietet die Rodelbahn Abwechslung für die Kleinen.

Der Bernina Express fährt entlang einer der schönsten Strecken der Welt, die Alpenüberquerung führt von Chur nach Tirano. Dabei geht es auf der 144 km langen Strecke über 196 Brücken und durch 55 Tunnel, vorbei am Bernina-Massiv und einigen Gletschern. Unweit von Chur findet man rund um Arosa viele klare Bergseen, die im Sommer zum Baden einladen. Der Kanton Graubünden ist zudem für seine große Vielfalt an hervorragenden Weinen bekannt. Eine Verkostung lohnt sich hier auf jeden Fall.

In Disentis im Bündnerland kann man alte Traditionen bei der Goldsuche aufleben lassen. Unweit des Tomassee, der Quelle des Rheins, kann man beim Goldwaschen im jungen Rhein den ganz eigenen Erfolg suchen. Wer lieber hoch hinaus will, kann den Seil- und Kletterpark besuchen. Hier gibt es für jeden Schwierigkeitsgrad die richtige Aktivität, ob mit der Seilbahn, auf Hängebrücken oder direkt am Kletterfels.

Genfer See und Matterhorn

Im Südwesten des Landes lohnt sich ein Abstecher zu dem am Genfer See gelegenen Wasserschloss Chillon in Montreux. Das im 13. Jahrhundert fertiggestellte Schloss ist auch heute noch beeindruckend und zieht im Jahr fast eine halbe Million Besucher an. Unweit des Schlosses befindet sich allerdings eine etwas wildere Attraktion, der Glacier 3000. Das Skigebiet rühmt sich mit der höchsten Rodelbahn und der ersten Hängebrücke zwischen zwei Gipfeln. Und wenn man der Strecke gen Süden folgt, kommt man endlich auch zum Matterhorn. Der 4478 m hohe Berg ist einer der höchsten der Alpen und gilt als Wahrzeichen der Schweiz.

Fazit

Von den charmanten Städten wie Zürich, Luzern und Genf über pittoreske Orte am Zürichsee bis hin zu Wintersportmöglichkeiten in St. Moritz bietet die Schweiz für jeden etwas. Die eindrucksvolle Natur wird ebenfalls betont, mit Empfehlungen wie dem Appenzeller Land, dem Bernina Express und dem Genfer See mit dem majestätischen Matterhorn im Hintergrund. Ob kulturelle Erlebnisse, kulinarische Genüsse oder Outdoor-Abenteuer, die Schweiz hat eine breite Palette an Reiseerlebnissen zu bieten.