»Beim VfB spricht man chinesisch«

Foto: VfB Stuttgart VfB china Jochen Röttgermann und Shenghua Huang, Vice chairman Guangzhou R&F.

Der VfB gibt sich international und stellt die Weichen für die Zukunft durch eine Vereinskooperation mit dem chinesischen Super- League-Club Guangzhou R&F. Die zunächst auf fünf Jahre angelegte strategische Zusammenarbeit umfasst praktisch alle Aspekte, Handlungs- und Geschäftsfelder im professionellen Fußball.

Der offizielle Startschuss der Partnerschaft erfolgte in der chinesischen Millionenmetropole Guangzhou mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages. Jochen Röttgermann, Vorstand Marketing und Vertrieb, Thomas Hitzlsperger, Präsidiumsmitglied, und Heiko Stroh, Leiter Internationalisierung, vertraten die weiß-roten Farben vor Ort. Der VfB erhält dadurch neben der Einbindung in die Außenkommunikation von R&F die Möglichkeit, das weitreichende Netzwerk des Clubs in China zu nutzen und mit dieser Unterstützung nachhaltig in China Fuß zu fassen. »Diese Form der Zusammenarbeit, ermöglicht es uns, unseren eigenen Weg in Bezug auf die Internationalisierung des VfB Stuttgart zu gehen. R&F und der VfB sind Partner auf Augenhöhe und wir wollen gemeinsam Konzepte und Ideen entwickeln, von denen beide Clubs perspektivisch profitieren können«, sagte Jochen Röttgermann zu dem Deal.