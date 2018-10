Beste U20-Säbelfechter Deutschlands am Start

× Erweitern Fechten Hohenlohe Cup Spannende und emotionale Gefechte erwartet die Zuschauer beim Fechtturnier um den Hohenlohe-Cup in Künzelsau am 27. Oktober.

Am 27. Oktober richtet der Fecht-Club Würth Künzelsau das nationale Juniorenturnier um den Hohenlohe-Cup im Damen- und Herrensäbel aus. Dabei duellieren sich die besten deutschen Fechter der Altersklasse U20. Erstmals werden auch über 15 Fechterinnen und Fechter aus Belgien am Turnier teilnehmen.

Die Favoriten bei den Herren kommen in diesem Jahr aus Dormagen und Tauberbischofsheim. Bas Wennemar (Dormagen) führt die Deutsche Rangliste der U20 derzeit an. Der 19-jährige belegte beim ersten Juniorenturnier der Saison 2018/2019 in Dortmund hinter seinem Vereinskameraden Stefan Friedheim den zweiten Platz. Mit Louis Haag und Sebastian Blatz (beide Tauberbischofsheim) sind zwei Sportler am Start, die in der vergangenen Saison bei den Europameisterschaften in Sotchi mit dem Team die Bronzemedaille gewannen. Sie liegen in der Deutschen Rangliste auf den Plätzen zwei und drei, Friedheim folgt auf Rang vier. Neben diesem Quartett können sich aber eine Handvoll weiterer Fechter berechtigte Hoffnungen auf den Tagessieg und eine vordere Platzierung machen.

Die Favoritinnen bei den Damen kommen aus Dormagen und Künzelsau. Larissa Eifler möchte ihren im Vorjahr errungenen Titel verteidigen, Julika Funke und Lisa Gette sind bestrebt, ihren Bronzerang 2017 zu verbessern und für einen Heimsieg zu sorgen. Vielleicht gelingt es aber auch einer Außenseiterin, die drei Erstplatzierten der Deutschen Rangliste auszustechen und sich den Turniersieg 2018 zu sichern.

Vom Fecht-Club Würth Künzelsau gehen folgende Sportler an den Start:

Herren:

Timon Funke, Samuel Krause, Florian Lutz, Sören Nicklas.

Damen:

Madeleine Becker, Emma Brunner, Chayenne Büchner, Anna-Lena Bürkert, Julika Funke, Lisa Gette, Kora Hartmann, Jasmin Hermann, Annika Lechel, Rabea Muhammad, Vienna Stapf, Fanny Straub, Christine Weber, Evelyn Walz.

Die Vorkämpfe beginnen am Samstag, 27. Oktober um 9.00 Uhr in der Sporthalle der Freien Schule Anne-Sophie. Die Finalgefechte mit anschließender Siegerehrung und Stehempfang finden dann um 16.00 Uhr statt. Für die Bewirtung vor Ort sorgt der Förderverein Fechten in Künzelsau e.V. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.