Der „4. Wheelsoccer Cup“ verspricht Inklusion pur!

Am kommenden Sonntag, 13. November 2022 startet der 4. Wheel-Soccer Cup Stuttgart in der Ballspielhalle Botnang. Um 10 Uhr eröffnet Jennifer Langer, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung der Stadt Stuttgart das Turnier für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung. Herr Dr. Clemens Maier, Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport der Stadt Stuttgart besucht die Veranstaltung ab 14 Uhr. Mit dabei sind 4 Kinder- und Jugend-Rollstuhlsportgruppen sowie die Fußballmannschaften des MTV Stuttgart, FC Esslingen und der SG Weilimdorf.

Mit Vollgas mit dem Sportrollstuhl übers Spielfeld, immer den Ball und die Gegenspieler:innen im Blick. Schnelle zackige Wendungen, Bremsen, Anfahren und Blocken, all das macht Wheelsoccer aus. Zum 4. Mal findet dieses inklusive Sportevent in Stuttgart statt. Das Besondere an dem Event ist die Vielfalt an teilnehmenden Kindern und Jugendlichen. Fußball ist hier das verbindende Element, das wirklich alle zusammenbringt. Wer die vielfältigen Emotionen und pure Freude an der gemeinsamen Bewegung erleben möchte, ist herzlich in die Botnanger Ballspielhalle, Kauffmannstraße 39 eingeladen.

Beitrag für eine vielfältige Stadtgesellschaft

„In unserem Turnier steht die Freude am gemeinsamen Sport und die Begegnung im Vordergrund“, erklärt Daniel Wall-Massetti, Geschäftsführer des MTV Stuttgart. „Außerdem wollen wir als größter Sportanbieter in Stuttgart unseren Beitrag für eine vielfältige Stadtgesellschaft leisten.“ Ziel ist es, Menschen mit Behinderung bestmöglich zu integrieren und so eine inklusive Stadt zu schaffen.

Viele Ehrengäste aus den Verbänden des WLSB, WBRS, DRS, haben ihr Kommen zugesagt, um dieses lebendige Beispiel für Inklusion selber hautnah zu erleben. In der Mittagspause ab 12 Uhr werden unsere Gäste selber die Möglichkeit bekommen, ihr Können gegen eine Auswahl von Sportler:innen auf die Probe zu stellen. Siegerehrung ist um 16:30 Uhr, mit der Medaillenübergabe durch den Präsidenten des MTV Stuttgart, Nico Helwerth.