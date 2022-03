Drei BW-Meister für den SV Heilbronn

Großer Erfolg für die Boxer des SV Heilbronn am Leinbach: Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Schüler, Kadetten, Junioren und Jugend im badischen Eggenstein holten alle drei Heilbronner Teilnehmer den Titel.

Christian Frei ist zwar erst 15 Jahre alt, er tritt mit seinen 100 Kilogramm Körpergewicht aber bereits im Superschwergewicht seiner Altersklasse an. Dort holte er nun mit zwei vorzeitigen Siegen überlegen den Titel des Baden-Württembergischen Meisters.

Sein älterer Bruder Norman Frei (17) stand ihm in nichts nach und vergoldete im Schwergewicht bis 92 kg seine Leistung ebenso mit dem Titel. Der ebenfalls 17-jährige Ali Al-Shamarti rundete den Erfolg des Boxteams der Trainer Alexander Seel und Rustam Rahimov ab. Auch er gewann im Halbschwergewicht bis 81 kg Gold.

"Nach zwei Jahren Wettkampfpause konnten die Jungs jetzt endlich zeigen, was sie können. Ich bin sehr stolz, dass alle drei so super abgeliefert haben und wir unsere Tradition als einer der besten Nachwuchsvereine in Baden-Württemberg fortsetzen konnten", freute sich Alexander Seel über die Triumphe seiner Schützlinge."