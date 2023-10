Firat Arslan beendet Karriere mit Weltmeistertitel

Seit 1997 steht Firat Arslan als Box-Profi im Ring, 2007 feierte er mit dem Gewinn des WBA-Weltmeister-Titels seinen größten Erfolg. Jetzt hat er seine Profikarriere mit einem Sieg und einem letzten Titel beendet. Der 53-Jährige gewann gegen den 18 Jahre jüngeren Edin Puhalo aus Bosnien-Herzegowina in der Göppinger ENBW Arena vor 6.000 Fans durch einen technischen K.O. in der sechsten Runde. Durch seinen 55. Sieg im 67. Profikampf sicherte sich er sich gleichzeitig auch den WBA-Gold-World-Titel im Cruisergewicht. Damit wurde er zum Karriereende noch einmal zum ältesten Weltmeister der Welt. Schon vor dem Kampf hatte sich Arslan in einer Grußbotschaft an seine Fans gerichtet: »Der Boxer Firat Arslan soll als der in Erinnerung bleiben, der niemals aufgegeben hat. Ich schaue mit Demut und Dankbarkeit zurück auf achtzehn Jahre in den Top 10 der anerkannten Weltverbände. Ich werde im Ring kämpfen wie ein Löwe.« Ein Versprechen, dass er in beeindruckender Manier eingelöst hat.