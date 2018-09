Gleich ein echter Prüfstein für die HAKRO Merlins II

× Erweitern Crailsheim Merlins

Knapp eine Woche vor dem Start der easyCredit BBL-Saison geht es für den Unterbau bereits los! Die HAKRO Merlins II starten mit einem Auswärtsspiel in Koblenz (So., 17:30 Uhr)in die neue Saison der 1. Regionalliga Südwest. Das junge Farmteam bekommt es gleich mit einem Schwergewicht zu tun.

Platz drei in der vergangenen Saison, sechs Akteure aus dem starken Team behalten und den Aufstieg in die 2. Basketball-Bundesliga weiterhin auf der Agenda: Die Lützel Baskets Koblenz sind ein echter Brocken zum Saisonauftakt für die zweite Garnitur der HAKRO Merlins Crailsheim. „Koblenz wird ein gehöriges Wörtchen um den Aufstieg mitreden“, prophezeit Crailsheims Trainer Kai Buchmann.

Anders als die Gastgeber aus Rheinland-Pfalz ist für die HAKRO Merlins II der Klassenerhalt das realistische Saisonziel. Denn das Team um Kai Buchmann tritt als klares „Farmteam“ auf, als Entwicklungsteam für die Spieler der U19-Bundesliga, die auf dem Sprung in den Profikader sind oder diesem Sprung mit viel Spielpraxis näher kommen wollen.

Nur drei Akteure, die nicht zum U19-Team gehören, stehen den jungen Zauberern als Stabilisatoren zur Seite: Routinier Antonis Sivorotka ist der erfahrene und emotionale Leader des Teams, US-Boy Arsenio Arrington soll mit individuellem Können eine wichtige Rolle in seiner Rookiesaison einnehmen und Rückkehrer Liam Carpenter ist im Trainingskader der ersten Mannschaft wie auch im Regionalligateam als echter Kämpfer ein Vorbild für die Talente der HAKRO Merlins.

Buchmann: „Im ersten Spiel wird es, gerade gegen einen solch starken Gegner, einfach wichtig sein, dass wir mit einem guten Spiel in die Saison starten. Dafür werden wir aggressiv, aber stabil auftreten.“ In welcher Formation die HAKRO Merlins II beim Aufstiegsaspiranten antreten, steht noch nicht fest. Ein paar Spieler seien nach der intensiven Vorbereitung leicht angeschlagen.

Das Auftaktspiel für das Regioteam findet am Sonntag (23.09.) um 17:30 Uhr in Koblenz statt. Das erste Heimspiel in der HAKRO Arena steigt erst nach zwei weiteren Auswärtspartien, am 13.10. empfangen die HAKRO Merlins II die Giessen Pointers mit Headcoach und Merlins-Legende Daniel Dörr.

Kader HAKRO Merlins Crailsheim II:

Antonis Sivorotka (PF), Arsenio Arrington (PF), Liam Carpenter (G), Sören Urbansky (C), Benjamin Moser (PF), Vincent Hofmann (SF), Stefan Vasovic (G), Lou Todoky (SF), Vladan Lazic (SF), Lin Yen (G), Michael Exler (G), Promise Idiaru (SF), Precious Idiaru (C), Aleksa Kovacevic (G), Luca Seibert (G), Akeem Friend (SF)

Trainer: Kai Buchmann (HC), Oscar Wieland (AC)