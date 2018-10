× Erweitern Foto: Heilbronner Falken Heilbronner Falken

Nachdem die Heilbronner Falken das letzte Testspiel gewonnen haben, sind sie mit breiter Brust in die DEL2 Saison 2018/19 gestartet. Am 7. Oktober sind die Bietigheim Steelers zu Gast in der Kolbenschmidt Arena. Eine Woche später kommen die Lausitzer Füchse nach Heilbronn, am 21. Oktober müssen die Falken gegen den Konkurrenten aus Freiburg ran und am 26. Oktober geht es gegen den Deggendorfer SC.

