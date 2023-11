Heilbronnerin für SWR Sport Award 2023 nominiert

Große Ehre für Ella Hübschmann: Die 17-jährige Handballspielerin wurde von der Sportredaktion des SWR als eine von fünf "beeindruckenden Persönlichkeiten des Sportjahrs 2023" aus dem Südwesten ausgewählt und für den Preis "Sporthelden des Jahres" nominiert.

Die Heilbronnerin ist aktive Spielerin der A-Jugend der HSG Heilbronn. Darüber hinaus trainiert sie die Minis der Handballspielgemeinschaft, schreibt Spielberichte und ist auch noch als Schiedsrichterin aktiv. Dazu steht sie grundsätzlich als Erste, und oft als Einzige, bereit, wenn der Verein für Feste und andere Aktionen Helfer sucht.

SWR Sport hat sie nun für ihr großes ehrenamtliches Engagement für den Preis ausgewählt – stellvertretend auch für ihre Freundinnen Lotte Käß, Line Büttner und Greta Tennstedt, mit denen Ella Hübschmann bei der HSG meist gemeinsam aktiv ist, die inzwischen aber aus schulischen Gründen einen Gang zurückschalten mussten.

Bei der Wahl tritt die Gymnasiastin des Theodor-Heuss-Gymnasiums nun unter anderem gegen die Mannheimer Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye an, die im Sommer in Budapest bei der Leichtathletik-WM für den Deutschen Leichtathletik-Verband aktiv war. Würde Ella Hübschmann zu „Sportheldin 2023“ gewählt, könnte sie ihren Preis am 17. Dezember in der Fernsehsendung „SWR Sport“ entgegen nehmen.

Wer die Heilbronnerin zur Sportheldin voten möchte, kann dies über www.swr.de/sportbzw. https://www.swr.de/sport/mehr-sport/voting-sporthelden-2023-100.html machen.