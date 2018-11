KTT: Entscheidendes Duell um den Klassenerhalt

× Erweitern Foto: Marcel Tschamke KTT Fabian Geyer Fabian Geyer kommt am Samstag eine tragende Rolle beim KTT zu.

Wie schon in der Saison 2017 kommt dem Wettkampf des KTT Heilbronn gegen den MTV Stuttgart am Samstag (17 Uhr) in der Römerhalle auch 2018 eine entscheidende Rolle im Kampf um den Klassenerhalt zu - auch wenn es durch den bereits im September angekündigten Rückzug des MTV faktisch nur noch für das KTT um den Verbleib in der Bundesliga geht.

KTT-Trainer Rainer Arnold erwartet am Samstag dennoch ein hoch motiviertes Stuttgarter Team: "Wir haben im November 2017 überraschend beim MTV gewonnen - das hatte dort damals ziemliche Wellen geschlagen und sie haben mit uns noch eine Rechnung offen."

Wie schon im letzten Jahr wurden die Landeshaupstädter auch in dieser Saison vom Verletzungspech verfolgt und werden vermutlich mit einem ähnlich kleinen Kader antreten wie das KTT zuletzt im September bei der TG Saar. Dort waren mit Carlo Hörr, Fabian Geyer, Jakob Hofmann und Stefan Payer nur vier Athleten am Start, die beim 16:73 jeweils einen Sechskampf turnen mussten.

Personell kann das Trainerteam Rainer Arnold und Kai Werner dafür wieder aus dem Vollen schöpfen. Erstmals in dieser Saison wird der Brite Reiss Beckford, der zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Doha für Jamaika startete, für das KTT an die Geräte gehen.

Ebenfalls bei der WM dabei war der US-Amerikaner Akash Modi, der heute zum ersten Mal das KTT-Trikot tragen wird. Obwohl er erst 23 Jahre alt ist, kann der Maschinenbau-Student an der Stanford University schon auf eine ganze Reihe von Erfolgen zurückgreifen. War er 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio noch Backup des amerikanischen Teams, so turnte er zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Doha gleich an vier Geräten (Pferd, Ringe, Barren, Reck) für die USA. Akash Modi wurde 2017 US-Meister am Barren und holte sich 2015 und 2017 jeweils den Titel des College-Meisters im Mehrkampf sowie am Barren.

"Der heutige Wettkampf entscheidet darüber, ob wir nächstes Jahr noch in der Bundesliga turnen", sagt Rainer Arnold. "Mit einem Sieg würden wir mit Stuttgart nach Punkten gleich ziehen. Eine Niederlage dagegen würde für uns nach zwei Jahren den Abstieg bedeuten."

Dass Stuttgart schlagbar ist, hat man beim KTT in der letzten Saison gesehen. Doch auch bei einem Sieg wären die Heilbronner noch nicht durch - denn am 17. November führt der Weg des Teams noch zum KTV Obere Lahn, der eine sehr gute Chance hat, um sich noch für das Finale zu qualifizieren.