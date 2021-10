LAUFMAMALAUF ist ein Konzept von Mamas für Mamas. Fitness und Körperformung perfekt kombiniert mit Spaß im Freien und Kontakt zu anderen Müttern mit Kind – ohne einen Babysitter engagieren zu müssen kann Mama etwas für sich tun, während der Schützling an der frischen Luft ein Schläfchen macht oder gespannt alles aus dem Kinderwagen verfolgt was rundum geschieht.

Ein Kind ist die schönste Bereicherung für eine Partnerschaft oder eine Familie und vor allem für die Mama des Neuankömmlings beginnt eine besondere Zeit mit viel Zuneigung, Zeit und eine enge Bindung, die für alle sehr wichtig ist.

Ebenso wichtig ist es aber auch für die Mamas, nach der Schwangerschaft & Geburt, den neuen Lebensumständen und den Herausforderungen für den Körper, etwas für sich zu tun. Denn nur eine entspannte Psyche und ein gesunder Körper kann vollen Einsatz für die Familie bringen.

Diverse Kursangebote für Baby und Mama versprechen heutzutage „Krabbelspaß für’s Kind“, „Schwimmen mit anderen Babys“, „Musik und Tanz für Kleinkinder“.

Mit LAUFMAMALAUF startet ein Kurskonzept, das endlich auch den Müttern die Möglichkeit bietet etwas für sich zu tun, was sich perfekt in den Alltag einer Mutter integrieren lässt. Inzwischen gibt es das Angebot auch für Mamas in Stuttgart und Karlsruhe, wo es ebenfalls großen Anklang und Begeisterung findet.

Seit 01.07.2021 geht es dann endlich auch für Ludwigsburger Mamas los. Auf der Bärenwiese wird für die Bikinifigur trainiert, frische Luft getankt und für eine fröhliche Ausgeglichenheit bei Mama und Kind gesorgt.

Alle Infos für die ersten Anmeldungen unter www.laufmamalauf.de oder direkt laufcarolinalauf@web.de