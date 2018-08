Löwen gegen Löwen im Achtelfinale des DHB-Pokal

× Erweitern Rhein-Neckar Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen treffen im Achtelfinale des DHB-Pokal auf den Erstligaaufsteiger Bergischer HC. Dies ergab die Auslosung am gestrigen Abend nach dem Sieg der Löwen im PIXUM Super Cup im ISS Dome von Düsseldorf. Damit kommt es für die Badener zum Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Kreisläufer Rafael Baena, der den Pokal-Titelverteidiger vor der Saison zu den „Bergischen Löwen“ des BHC verlassen hat.

„Auswärts bei einem Erstligakonkurrenten ist es niemals einfach, zumal wir in der Vergangenheit schon einige Probleme mit dem BHC hatten. Wir nehmen aber die Favoritenrolle an und wollen natürlich ins Viertelfinale einziehen“, so Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter der Löwen. Der ehemalige Löwen-Kapitän Christian Schwarzer, Welt- und Europameister (2007 und 2004), zog die Partien des Achtelfinales.

Die Spiele im Überblick:

VfL Gummersbach – Frisch Auf! Göppingen

TSV Hannover-Burgdorf - TBV Lemgo Lippe

DJK Rimpar – HC Erlangen

HSG Wetzlar – MT Melsungen

GWD Minden – Füchse Berlin

SG Flensburg-Handewitt – SC Magdeburg

THW Kiel – SC DHfk Leipzig

Bergischer HC – Rhein-Neckar Löwen

Die Spieltermine für das Achtelfinale sind der 16. und 17. Oktober 2018.