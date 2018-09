Odenwaldwölfe suchen Mitspieler/innen

Floorball ist eine Mischung aus Hallenhockey und Eishockey. Floorball eignet sich hervorragend als Freizeitaktivität und ist sehr leicht zu erlernen. Das Spiel bringt in Bewegung und kennt keine Generations- oder Geschlechtergrenzen, daher wird auch in Mixed-Teams gespielt. In Mosbach jagen die Odenwaldwölfe nun seit drei Jahren dem Lochball hinterher. Die Floorballer der Odenwaldwölfe Mosbach bieten ab dem 18.09.2018 (20:00 – 22:00 Uhr, Pattberghalle) jeweils Dienstags einen Einsteigerkurs in diese schnelle Sportart. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Da in Mixed-Teams gespielt wird, sind auch Spielerinnen ausdrücklich willkommen. Mitzubringen sind lediglich Sportkleidung, Hallenschuhe, etwas zu trinken und jede Menge gute Laune. Bei den Mosbacher Floorballern handelt es sich um eine Freizeitgruppe (kein Ligaspielbetrieb) zwischen 14 und 50 Jahren. Alle weiteren Informationen über Facebook Floorball Odenwaldwölfe Mosbach. Eine Voranmeldung ist nicht zwingend erforderlich.